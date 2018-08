‘Amazon laat Oracle-software op termijn volledig vallen’

Amazon streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2020 niet meer afhankelijk te zijn van Oracle’s database-software. Dat beweren althans anonieme bronnen van CNBC. Het bedrijf is inmiddels geruime tijd afhankelijk van Oracle, maar kan door de mogelijkheden van zijn clouddivisie AWS veel infrastructuur intern verplaatsen.

De plannen om daadwerkelijk Oracle te laten vallen, spelen volgens de bronnen al zo’n vier tot vijf jaar. Veel van de shop-activiteiten van Amazon zijn nog afhankelijk van Oracle’s database. Binnen de komende 14 tot 20 maanden wil het bedrijf van die afhankelijkheid af zijn. Amazon denkt namelijk dat Oracle’s technologie niet voldoende kan schalen om aan de performance-behoeften te voldoen, zo stelt een bron.

Verstandige keuze?

Dat laatste betwijfelt analist Holger Mueller. Hij noemt Oracle in gesprek met SiliconAngle juist de “gouden standaard” voor de meeste transactionele applicaties, als het aankomt op schaalbaarheid voor grote workloads. Mueller wijst Amazon erop dat het zelf al ervoer hoe lastig schaalbaarheid is wanneer er vertrouwd wordt op eigen tools.

Daarnaast geeft de analist aan dat het onduidelijk is welke database Oracle zal vervangen. Daardoor weten we niet of de vervanging op een vergelijkbare manier kan schalen als Oracle. “Momenteel heeft Amazon niet een optie op een dergelijke schaal in zijn database-portfolio”, aldus Mueller.

Tegenover CNBC wilde Amazon niet reageren op de berichtgeving. Oracle kwam wel met een reactie, waarin het bedrijf wijst op de honderden miljoenen investeringen van Amazon in Oracle-technologie. Ongeveer een jaar geleden werd er nog 60 miljoen dollar uitgegeven.

Teken

CNBC spreekt naar aanleiding van het nieuws over een nieuw teken dat Amazon’s snelle groei in enterprise computing aantoont, terwijl Oracle juist moeite zou hebben om gelijke tred te houden. Bedrijven verplaatsen steeds meer workloads naar de cloud om traditionele datacenters achter zich te laten. Voor AWS pakt deze ontwikkeling goed uit. Onlangs toonden de kwartaalcijfers een omzetgroei van 49 procent voor de clouddivisie aan. Ondertussen blijft Oracle ongeveer hetzelfde presteren als vier jaar geleden.