Niet te hacken bitcoin-wallet BitFi van John McAfee nu al gehackt

John McAfee kwam vorige week met een wel heel grote claim. Zijn nieuw ontwikkelde bitcoin-wallet, Bitfi, zou niet gehackt kunnen worden. Veiligheidsonderzoekers hadden uiteindelijk minder dan een week nodig om de wallet te kunnen hacken. Nu heeft Bitfi-CEO Daniel Khesin een nieuwe bug bounty gelanceerd.

Gisteren meldde een Nederlandse veiligheidsonderzoeker die zichzelf op sociale media OverSoft noemt, al root access te hebben tot de wallet van McAfee. Het kraken van de wallet zou redelijk eenvoudig zijn geweest:

Short update without going into too much detail about BitFi:

We have root access, a patched firmware and can confirm the BitFi wallet still connect happily to the dashboard.

There are NO checks in place to prevent that like claimed by BitFi.

— OverSoft (@OverSoftNL) August 1, 2018