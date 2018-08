Vodafone voorziet zakelijke mobiele abonnementen van extra data

Vodafone maakt bekend zijn zakelijke mobiele abonnementen van een update te voorzien. Hierdoor zullen de databundels van verschillende abonnementen uitgebreid worden. Deze update leidt niet tot extra kosten voor de klant.

Het houdt in dat gebruikers van het Red Pro Select-abonnement voortaan 15 GB aan data kunnen verbruiken in plaats van 12 GB. Red Pro Elite-abonnees kunnen echter een verdubbeling van data verwachten. Waar zij eerst beschikten over een 25 GB databundel, is het voor hen voortaan mogelijk 50 GB data te verbruiken. De databundel van Red Pro Connect blijft ongewijzigd, waardoor abonnees over 3 GB data blijven beschikt.

Vodafone komt ook met een andere update voor Red Pro-abonnees. Voor hen is het voortaan mogelijk om data met elkaar te delen in een groep. Het maximaal aantal aansluitingen ligt daarbij op 20. Elk Red Pro Elite-abonnement in een groep legt naast de eigen bundel 50 GB extra in om met elkaar te delen.

De telecomaanbieder kwam in juni met een vergelijkbare update voor consumenten. Destijds introduceerde Vodafone de abonnementsvorm Red Together. Met dit aanbod kunnen familieleden abonnementen samenvoegen, waarmee zij één grote databundel krijgen om samen te delen. Gebruikers krijgen met dit aanbod dubbele data. Een gelijkwaardig aanbod komt nu dus ook naar Red Pro-abonnees.

Ongewijzigd

Zowel het Red Pro Connect-, het Red Pro Select- als het Red Pro Elite-abonnement voorziet de gebruiker in onbeperkt bellen en sms’en. De update heeft zoals gezegd verder geen invloed op de prijzen. Voor Red Pro Connect geldt een prijs van 27 euro per maand, voor Red Pro Select een prijs van 32 euro per maand en voor Red Pro Elite een prijs van 37 euro per maand.