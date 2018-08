Amazon patenteert vertaaltechnologie voor accenten

Amazon heeft patent aangevraagd op een audiosysteem dat het accent van de spreker identificeert en zich daarop aanpast. Op die manier kan het mogelijk communicatiebarrières in bepaalde situaties wegnemen. Dat er patent op aangevraagd is, wil overigens niet zeggen dat het toegewezen wordt, of dat Amazon de techniek daadwerkelijk ontwikkeld heeft.

Het patent werd gespot door Patent Yogi en wordt omschreven als een “techniek voor het vertalen van accenten”. Het systeem werkt vrij eenvoudig en maakt het mogelijk voor mensen van niet alleen verschillende talen, maar ook verschillende accenten, om goed met elkaar te communiceren.

Hoe het werkt

Binnenkomende audio wordt bij een gesprek geanalyseerd. Vervolgens controleert het systeem aan de hand van de analyse of er een match is met eerder opgeslagen accenten. Als die match er echt is, dan wordt de audio van elke partij als het ware vertaald naar het accent van de ander.

Accenten zijn soms moeilijk te verstaan, vooral als je een persoon met een zwaar accent niet eerder ontmoet hebt en geen face-to-face gesprek voert. Het patent van Amazon zou, als het ooit echt gerealiseerd wordt, toegepast kunnen worden in bijvoorbeeld de dienstverlening. Er vinden dagelijks miljoenen telefoongesprekken plaats, vaak tussen mensen uit verschillende landen met elk een eigen accent.

Die kunnen elkaar lang niet altijd verstaan en er is dan ook in veel industrieën waarin dienstverlening van cruciaal belang is, een vereiste voor personeel om bepaalde taaltests te halen. Een computersysteem dat niet alleen accenten herkent, maar ook vertaalt, kan daar verandering in brengen.

Hoe het systeem precies moet werken is nog de vraag. Amazon steekt momenteel miljoenen in de ontwikkeling van stemassistent Alexa en machine learning modellen die talen goed moeten herkennen en vertalen. Daarmee verzamelt het bedrijf uren en uren aan data, die gebruikt kunnen worden om het systeem beter te maken.