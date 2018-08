BenQ komt met laserprojectors LW890UST en LH890UST voor onderwijs

BenQ laat weten twee nieuwe modellen aan zijn laserpojector-portfolio toe te voegen, de LW890UST en de LH890UST. Deze combineren de BlueCore-lasertechnologie die beschikt over een contrastratio van 100.000:1 met een lichtsterkte van 4000 ANSI-lumen. De twee modellen zijn gemaakt voor de onderwijssector.

Het bedrijf belooft dat de LW890UST en de LH890UST op zeer korte afstand van het projectieoppervlak beelden in grootformaat realiseren. Op een afstand van 19,1 centimeter van waar ze geïnstalleerd zijn tot het projectieoppervlak leveren ze bijvoorbeeld een beelddiagonaal van maximaal 100-inch (LW890UST) en 105-inch ( LH890UST). In de onderwijssector handig aangezien men daar soms tegen ruimtebeperking aanloopt.

Connectie

De projectors komen respectievelijk met een resolutie van 1280 bij 800 pixels (WXGA) en 1920 bij 1080 pixels (Full HD). Ze zijn compatibel met de besturingssystemen AMX, PJ Link, Lan Control en Extron IP Link, zodat ze geïntegreerd kunnen worden met bestaande systemen en netwerken. De beheerder heeft op afstand toegang tot alle functies van de apparaten. Zo kan hij bijvoorbeeld centraal updates versturen aan alle projectors in het netwerk.

De Multiple Display Administrator (MDA)-software stelt de beheerder in staat om de in het netwerk geregistreerde projectors te beheren en efficiënte planning te maken voor het dagelijks gebruik. Identificatie, controle en taakbeheer zijn zo vanaf één enkele computer centraal aan te sturen.

Met LAN-display kunnen videogegevens via een standaard RJ45-netwerkkabel worden overgedragen. Via de HDMI-poort met MHL-ondersteuning kan met behulp van een micro USB-kabel content van mobiele endpoints snel worden overgedragen. Qua aansluitingen omvatten de projectors onder meer twee keer HDMI (waarvan één met MHL-ondersteuning), een RS232-interface en een ingang voor composietvideo en S-video.

Interactie

Verder zien we dat de nieuwe BenQ-laserprojectors de Dual Screen-functie ondersteunen. Deze ondersteunt het in elkaar laten overlopen van afzonderlijke projecties, voor een groot projectiebeeld. Dual Screen maakt ook de projectie van verschillende, elkaar aanvullende content op de twee schermen mogelijk. Met behulp van de geïntegreerde aansturing met gebaren van Windows is het mogelijk multitouch-commando’s te geven en met bewegingen te zoomen en te scrollen.

De twee projectors zijn per direct verkrijgbaar. Voor de LW890UST geldt een adviesprijs van 3529 euro en voor de LH890UST 3999 euro.