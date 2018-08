AWS maakt Device Defender voor IoT-diensten beschikbaar

Amazon Web Services kondigt de algemene beschikbaarheid van Device Defender aan. De dienst maakt deel uit van het IoT-portfolio van AWS en biedt een volledig beheerde service die verbonden apparaten controleert op verdacht gedrag.

Met AWS IoT Device Defender kunnen de verschillende apparaten in een IoT-netwerk worden beheerd en gemonitord, om ervoor te zorgen dat ze naar behoren functioneren en voldoen aan alle beleidsregels.

Device Defender voert regelmatige audits uit volgens een vastgelegde planning, of op verzoek. De service controleert IoT-apparaten op onvolmaakte configuraties (verlopen of ingetrokken certificaten, certificaten die worden gedeeld door meerdere apparaten, dubbele client-id’s) en AWS-problemen, zoals overdreven permissies en toegang.

Lees dit: Edge computing is het zenuwstelsel van het Internet of Things

Wanneer er tijdens een audit problemen worden gedetecteerd, wordt een waarschuwing verzonden naar de AWS IoT-console, in de vorm van CloudWatch-statistieken of als SNS-melding. Klanten betalen voor audits per apparaat per maand. Voor gemonitorde datapunten, wordt een kost per datapunt aangerekend.

Device Defender werd vorig jaar aangekondigd tijdens de AWS re:Invent-conferentie, samen met een hele resem andere IoT-diensten, waaronder het FreeRTOS-besturingssysteem voor microcontrollers.

Veiligheid geen prioriteit

IoT is aan een snelle ontwikkeling bezig, maar veiligheid blijft een belangrijke uitdaging. Eentje waar bedrijven nog onvoldoende op zijn voorbereid. Volgens onderzoek van securityspecialist Trend Micro plaatsen IT-beslissers de veiligheidszorg pas op een tweede plaats als het op IoT-projecten aankomt.

Gartner voorspelde eerder dit jaar dat de uitgaven aan IoT-security in 2018 tot 1,5 miljard dollar zullen stijgen, ten opzichte van 1,2 miljard in 2017. Eén op vijf enterprises heeft volgens het analysebureau in de voorbije drie jaar minstens één IoT-gerelateerde aanval meegemaakt.