Arm lanceert Pelion IoT-platform voor elk apparaat, elke data en elke cloud

Arm, het bedrijf achter de gelijknamige ARM-processors, lanceert met ‘Pelion’ een nieuw end-to-end platform voor het Internet of Things. Dat zal naar eigen zeggen overweg kunnen met eender welke data van eender welk apparaat op eender welke cloud.

Pelion is het resultaat van een hele reeks overnames, waarvan de laatste pas deze week bekend werd gemaakt. Donderdag kondigde Arm aan dat het Treasure Data overneemt voor een onbekend bedrag. Volgens analisten zou het gaan om een investering van 600 miljoen dollar.

Treasure Data is gespecialiseerd in enterprise data management en biedt de mogelijkheid om gigantische hoeveelheden van data uit verschillende bronnen, verpsreid en in silo’s, te aggregeren en gebruiken. De overname vormt het laaste stuk in de IoT-puzzel van Arm.

“De technologie (van Treasure Data, red.), samen met die van een andere recente acquisitie (Stream) voor connectiviteitsbeheer, gecombineerd met Arm Mbed Cloud en onze kennis van de IoT-hardwarefundering, creëert iets geheel nieuws. We noemen dit het Arm Pelion IoT Platform”, zegt Dipesh Patel, verantwoordelijk voor IoT bij Arm.

Universeel

Pelion biedt een universeel platform voor apparaat-, connectiviteit- en databeheer op schaal. Universeel is daarbij het sleutelwoord. Er zijn al heel wat verticale IoT-oplossingen op de markt, maar die richten zich doorgaans op specifieke apparatuur, specifieke data of een specifieke cloudomgeving.

Pelion biedt ondersteuning voor alle soorten apparaten en data. Het platform kan worden geïntegreerd in een public of private cloudomgeving, maar net zo goed on-premises of in een hybride infrastructuur.

“Hierdoor kunnen bedrijven snel IoT- en bedrijfsgegevens omzetten in inzichten die nieuwe kansen voor hen en hun klanten kunnen ontsluiten”, legt Patel uit. “Of het nu een energieleverancier is die gegevens van zijn infrastructuur meet om fouten te detecteren; een met sensoren uitgerust gebouw dat anticipeert op en vervolgens proactief omgaat met de behoeften van de bewonders; of een retailer die datastromen uit zijn winkels en magazijnen gebruikt om zijn processen te stroomlijnen.”

Pelion is onmiddellijk beschikbaar en wordt aangeboden als een SaaS-model met een maandelijks abonnement. Concrete prijzen werden niet meegedeeld.