Huawei ook in Groot-Brittannië onder steeds meer druk vanwege spionagebeschuldigingen

Huawei Technologies krijgt mogelijk te maken met een Brits onderzoek. Het Chinese bedrijf wordt er in onder meer de Verenigde Staten van beschuldigd spionage te faciliteren. Nu wordt de firma ervan beschuldigd in Groot-Brittannië bepaalde legacy software-componenten te gebruiken die gebruikt zouden kunnen worden voor spionage.

Vandaag meldt persbureau Reuters dat de software, die ontwikkeld is door het Amerikaanse bedrijf Wind River Systems, binnenkort niet meer gebruikt zou moeten worden en geen veiligheidsupdates meer zou krijgen. De software waar het om gaat, is VxWorks, een besturingssysteem dat Huawei gebruikt bij de ontwikkeling van zijn producten.

Legacy software

VxWorks staat te boek als een besturingssysteem dat “al meer dan dertig jaar gebruikt wordt voor het bouwen van embedded devices en systemen”. Bronnen van Reuters stellen dat de versie die Huawei nog altijd gebruikt aan het einde van zijn levenscyclus verkeert en dat het tegen 2020 geen updates of patches meer zal ontvangen van Wind River.

Dat terwijl Britse telecomnetwerken en consumenten hier wel op leunen. Zodra de software niet meer van updates voorzien wordt, zijn zij dus kwetsbaar voor cyberaanvallen of vormen van spionage. Waar Wind River het systeem in 2020 niet meer van updates voorziet, hebben de Huawei-producten die gebruikt maken van het component een later levenseinde.

Makkelijk op te lossen

Er is volgens Reuters geen reden om aan te nemen dat het VxWorks-probleem bewust gecreëerd is. Ook speculeert het persbureau dat het patchprobleem gewoon voor 2020 opgelost zou kunnen worden door de Chinese fabrikant van smartphones en andere apparaten. Een woordvoerder van Huawei stelt dan ook dat de zorgen zo snel mogelijk weggenomen zullen worden.

“Cybersecurity blijft de voornaamste prioriteit hebben van Huawei, en we zullen onze processen en systemen actief blijven verbeteren”, aldus de woordvoerder. Of dat genoeg is om alle zorgen weg te nemen, is maar de vraag. Huawei staat onder steeds meer druk, mede doordat de firma er herhaaldelijk van beschuldigd wordt spionage vanuit de Chinese autoriteiten mogelijk te maken.