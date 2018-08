Chipfabrikant TSMC geveld door virus, fabrieken liggen twee dagen stil

De Taiwanese chipfabrikant TSMC werd dit weekend geveld door een virus, waardoor de productie tijdelijk stil lag. Ondertussen zijn de fabrieken weer voor 80 procent operationeel.

De malware sloeg vrijdagnacht toe op de systemen van TSMC, waardoor de productie van de chipfabrikant tijdelijk werd stilgelegd. Op zondag draaide 80 procent van de fabrieken weer als normaal en voorspelde het bedrijf maandag weer volledig operationeel te zijn.

De infectie zou niet zijn veroorzaakt door een aanval van buitenaf, maar door een operationele fout van een werknemer. “Deze virusuitbraak vond plaats als gevolg van een vergissing tijdens het installatieproces van de software voor een nieuwe tool, waardoor een virus zich verspreidde nadat de tool was verbonden met het bedrijfsnetwerk”, verduidelijkt TSMC in een statement. Data-integriteit en gevoelige informatie waren nooit in gevaar.

Gevolgen

TSMC verwacht dat het incident een negatief effect zal hebben op leveringen in het derde kwartaal. “De meeste klanten van TSMC zijn op de hoogte gebracht van deze gebeurtenis en we werken nauw samen met klanten aan hun wafer-leveringsschema”, aldus het bedrijf.

TSMC is de grootste onafhankelijke chipfabrikant ter wereld en levert onder meer aan Apple, AMD, Broadcom, Nvidia en Qualcomm. Apple is de belangrijkste afnemer van chips – TSMC bakt exclusief de A-processors in de iPhones – en was in 2017 goed voor 22 procent van de totale jaaromzet van het bedrijf. Het is nog niet duidelijk of de panne een gevolg zal hebben op de beschikbaarheid van nieuwe iPhones later dit jaar.

De financiële impact van de panne zou neerkomen op 3 procent van de kwartaalomzet voor Q3. TSMC behoudt wel de verwachting van “hoge eencijferige omzetgroei” voor 2018, zoals recent werd vooropgesteld bij de voorstelling van de resultaten voor Q2 op 19 juli.