‘Google voerde gesprekken met Tencent om clouddiensten naar China te brengen’

Google is van plan om zijn activiteiten in China flink uit te breiden. Vandaag blijkt dat het bedrijf in gesprek is met onder meer de Inspur Group, Tencent Holdings en andere Chinese bedrijven om zijn clouddiensten aan te bieden. De gesprekken zijn begin dit jaar van start gegaan en eind maart zouden er nog drie kandidaten over zijn.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag op basis van bronnen “bekend met de gesprekken”. Het is momenteel onduidelijk hoe het verder gaat met de gesprekken, vooral door de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Die leggen een bom onder de mogelijkheden voor een samenwerking.

Aanbod via Chinese providers

Het doel van Google is om zijn internetdiensten, waaronder Drive en Docs vallen, aan te bieden via Chinese datacenters en servers. Google probeert dan ook op eenzelfde manier als andere Amerikaanse cloudaanbieders toegang te krijgen tot de Chinese markt. Google huurt dan rekenkracht en opslagruimte van de Chinese aanbieders.

Dat moet wel, want China eist van buitenlandse bedrijven dat zij digitale informatie binnen de landsgrenzen opslaan. Google heeft geen datacenters op het vasteland van China en moet daarom wel samenwerkingen sluiten met lokale spelers. Daar het de expliciete doelstelling is om van de Google Cloud een wereldwijde dienst te maken, moet het bedrijf onderhand wel uitbreiden naar China.

Terugkeer naar China

In 2010 besloot Google nog zijn zoekmachine van de Chinese markt te halen, omdat het bang was voor censuur. Maar de afgelopen jaren gaat Google toch wat samenwerkingen met Chinese bedrijven aan, om zo weer voet op de Chinese grond te krijgen. Daartoe opent Google bijvoorbeeld een datacenter in Hong Kong en kwam het met een onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie in Peking.

Ook onderzoekt Google momenteel de mogelijkheden om een gecensureerde versie van zijn zoekmachine aan te bieden in China. Die zou dan actief bepaalde informatie moeten censureren en webdomeinen blokkeren. Op die manier voldoet Google aan de strenge wensen van de Chinese regering.