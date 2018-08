Update BlackBerry Workspaces voegt ransomware-herstelfunctie toe

BlackBerry heeft tijdens de Black Hat-conferentie een update voor BlackBerry Workspaces aangekondigd. Het samenwerkingsplatform krijgt er een ransomware-herstelfunctie bij, die organisaties helpt sneller te herstellen van dergelijke aanvallen.

Gebruikers van BlackBerry Workspaces kunnen de herstelfunctie direct inzetten zodra hun pc’s en gesynchroniseerde bestanden getroffen zijn door ransomware. De herstelfunctie beperkt de schade van de aanvallen door getroffen accounts te ‘bevriezen’.

De beheerder kan gebruikerslogs controleren om precies te achterhalen welke werkplekken, mappen en bestanden zijn geïnfecteerd. Vervolgens zijn de getroffen computers, bestanden en mappen terug te zetten naar versies van voor de aanval. Het maakt daarbij niet uit hoe oud een versie is. De mogelijkheid om alleen geïnfecteerde bestanden te verwijderen, voorkomt dat de werkzaamheden en productiviteit bij organisaties worden verstoord.

Belang

BlackBerry spreekt de verwachting uit dat bedrijven veelvuldig getroffen zullen blijven worden door ransomware. Eind 2019 zal ransomware iedere 14 seconden een bedrijf treffen, stelt BlackBerry. Dit resulteert uiteraard in gegevensverlies, maar ook in het mislopen van kansen en het risico op reputatieschade. Daarnaast kan de downtime ernstige schade toebrengen aan organisaties en hun klanten in iedere sector. Met het nieuwe onderdeel van Workspaces speelt BlackBerry hier op in.

Billy Ho, Executive Vice President of Enterprise Products, zegt hierover dat organisaties een sterke beveiligingscultuur nodig hebben om het risico op een aanval te minimaliseren. Het Cybersecurity Consulting-team van BlackBerry ondersteunt daar de afgelopen tijd al in. “In het allerergste geval is het cruciaal dat bedrijven een gelaagd verdedigingsmodel hebben ontwikkeld en technologie gebruiken waarmee ze in staat zijn elke mogelijke aanval aan te pakken”, aldus Ho.

Beschikbaarheid

De nieuwe herstelfunctie is beschikbaar voor de BlackBerry Workspaces Collaborate- en de Secure Plus-edities. Gebruikers van deze uitvoeringen kunnen de ransomware-herstelfunctie gratis inzetten.