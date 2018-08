Nutanix kondigt partnerprogramma Power to the Partner aan

Nutanix maakt bekend met een nieuw partnerprogramma te komen, genaamd Power to the Partner. Deze moet zich onderscheiden van traditionele partnerprogramma’s door de nadruk te leggen op partnerinvesteringen in Nutanix, in plaats van zich uitsluitend op omzetdoelen te richten.

De partners worden uitgerust met de benodigde tools, om hun klanten te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwste technologieën voor datacenters. Als gevolg hiervan hebben partners meer manieren om hun business met Nutanix te laten groeien. Status wordt gedefinieerd op basis van het aantal gesloten deals en de intensiteit van Nutanix-skills. Uiteindelijk kunnen ze zo in drie categorieën belanden.

Status

Zo is er de Pioneer Partner-status, een initiële samenwerking waarbij de partner de eerste klanten naar de Hyper-Converged-oplossing verplaatst en de eerste vaardigheden voor de kernproducten opdoet. Daarna volgt de status Scaler Partner. Bij deze samenwerking worden geïntegreerde oplossingen ontwikkeld rond het ecosysteem van de Nutanix Enterprise Cloud OS-software. Deze fase toont ook aan dat het niveau van de gecertificeerde medewerkers en de deals verhoogd zijn.

De meest intensieve samenwerking draagt de naam Master Partner. Hierbij sluit de partner de meeste deals en bezit hij de meeste certificeringen. Het betreft gerichte verkopen op de Hyper-Converged Infrastructure-kernproducten van Nutanix, alsmede nieuwe producten als Flow en Beam.

Functies

Het bedrijf heeft Power to the Partner uitgebreid met meerdere functies ter ondersteuning van partners. De tools en bronnen zijn afgestemd op elke fase in het proces van klantbetrokkenheid. Nutanix somt dit als volgt op:

Land – Full-service vraag-gebaseerde platforms en hulpmiddelen om nieuwe klanten te werven.

Adopt – Middelen voor partners om Nutanix-demo’s, Sizer-, TCO / ROI- en Xtract-tools uit te voeren, zodat partners snelle, soepele implementaties van op Nutanix-gebaseerde oplossingen kunnen bieden.

Expand – Training voor producten zoals Beam, Calm, Flow, Era en nieuwe technologieën om bestaande klanten te helpen meer waarde te halen uit hun Nutanix-omgevingen.

Renew – Als hoeksteen voor het genereren van terugkerende inkomsten, biedt dit programma middelen om Nutanix en partners te helpen bestaande klanten blij te maken.

Partners dienen zich in augustus bij het partnerportal aan te melden voor details over hun huidige niveaus. Ook kunnen zij zo de stappen voor toekomstige vooruitgang bekijken.