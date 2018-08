Zendesk maakt WhatsApp beheren binnen zijn platform mogelijk

Zendesk laat aan Techzine weten over een integratie met WhatsApp. Servicemedewerkers kunnen hierdoor binnen het Zendesk-platform interacties met klanten via de chatdienst beheren en direct met hen communiceren. Deze integratie volgt nadat WhatsApp enkele dagen geleden de Business API aankondigde, die bedrijven ertoe in staat stelt berichten naar klanten te sturen.

Inmiddels telt de chatdienst zo’n 1,5 miljard gebruikers, maakte Facebook-CEO Mark Zuckerberg eerder bekend. Zendesk ziet de uitbreiding dan ook vooral als een mogelijkheid voor klantenservice om het grote aantal gebruikers te bereiken. Daarnaast kan er meer proactieve support geboden worden. Klanten kunnen ervoor kiezen om direct via WhatsApp updates en notificaties te ontvangen, zoals aankoopbewijzen en veranderingen in verzend- of vluchttijden.

Gewenste functionaliteit

Volgens Zendesk is het de wens van de klant om net zo eenvoudig en naadloos te communiceren met bedrijven als met vrienden en familie. “Met deze nieuwe integratie helpen we bedrijven wereldwijd om verbonden te blijven met hun klanten”, vertelt CEO Mikkel Svane. Vanuit bedrijven is er dan weer behoefte aan één geïntegreerd platform om alle interacties op verschillende kanalen te beheren, zoals via live chat, telefoon, e-mail en berichtenapps. Met de integratie maakt Zendesk het voor bedrijven mogelijk om vragen van hun klanten beter op te volgen.

API

Vorige week kondigde WhatsApp nog de Business API aan. Toen zagen we al dat de API te integreren is in CRM-tools, waaronder Zendesk en Twilio. Naast het feit dat dit het mogelijk maakt berichten naar klanten te sturen, is het voor eigenaar Facebook ook een middel om geld te verdienen aan WhatsApp. Bedrijven kunnen 24 uur gratis reageren op berichten van klanten. Daarna kosten de berichten geld.