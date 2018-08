Google lanceert Android 9 Pie – alles over het nieuwe besturingssysteem

Google heeft vandaag Android 9 Pie gelanceerd. Als je een Google Pixel-telefoon hebt -vrij onwaarschijnlijk in Nederland – krijg je de update op zeer korte termijn al. Andere apparaten krijgen de update op een later moment, zodra de fabrikant van hun smartphones er klaar voor is om het systeem te lanceren.

Google legt in deze nieuwe update nadruk op machine learning. Zodoende zijn er allerhande kleine en vernuftige verbeteringen die je accu bijvoorbeeld langer mee moeten laten gaan, en slimme suggesties om ervoor te zorgen dat je je telefoon efficiënter gebruikt.

Navigatie en batterij

De update Android 9 Pie omvat een flink aantal veranderingen. De belangrijkste en meest in het oog springende verandering is de nieuwe navigatiebalk. Die vervangt de drie icoontjes die tot nu toe onderin stonden. De nieuwe balk stelt je ertoe in staat omhoog te swipen om een overzicht van de laatstgebruikte apps te zien. Nogmaals omhoog swipen betekent dat je een overzicht van al je apps te zien krijgt.

Er zitten verder nogal wat andere nuttige verbeteringen in Android 9 Pie. Zo is er een technologie als adaptie battery management toegevoegd. Die zorgt dat je accu langer meegaat door te leren welke apps je het meest gebruikt. Ook biedt deze functie een pop-up als je nog rond de twintig procent batterij over hebt en laat hij dan weten hoe lang je telefoon nog meekan zonder opgeladen te worden.

Aangepast aan gebruik

Google komt ook met een functie die Adaptive Brightness heet. Die past de helderheid van je scherm aan de omgeving aan. Ook verandert de manier waarop je instellingen aan kan passen; nu zorgt Google ervoor dat alle andere instellingen vervagen op het moment dat je ergens mee aan het spelen bent.

Ook interessant: als je tekst selecteert, dan herkent de slimme selectietool wat de betekenis van die tekst is. Aan de hand daarvan suggereert Android voortaan relevante handelingen. Denk aan het openen van Google Maps als je bijvoorbeeld een adres selecteert. Daarnaast wordt de selectie uitvergroot, zodat je beter ziet wat je selecteert.

Digital Wellness en Slices

Android 9 Pie is ook voorzien van Digital Wellness, een functionaliteitenpakket dat ervoor moet zorgen dat consumenten inzicht krijgen in hun Android-gebruik. Het dashboard biedt je de mogelijkheid om een maximumtijd in te stellen voor apps. Als je die tijd overschrijdt, dan wordt het appicoontje grijs gemaakt, zodat je ook weet dat je de app beter niet kan gebruiken. Ook is er een Wind Down-functie voor in de avond, die onder meer de Do Not Disturb-functie inschakelt en het scherm grijs maakt als het tijd is om naar bed te gaan. Die laatste functie komt overigens pas in de herfst beschikbaar.

Ook pas in de herfst beschikbaar: ‘slices’. Deze functie staan ontwikkelaars toe om onderdelen van hun app te highlighten in de zoekbalk. Op die manier kan je bijvoorbeeld binnen Spotify een nummer afspelen, of een reservering op een Uber-taxi plaatsen.

Android 9 Pie is vanaf nu beschikbaar voor gebruikers van Google-telefoons en mensen wiens toestel onderdeel uitmaakt van het Android One-programma. De rest van de gebruikers moet nog even wachten tot hun fabrikant er klaar mee is.