IT-beslissers overtuigd van AI als silver bullet voor security-problemen

Cybersecurity blijft een kat-en-muis-spel tussen beveiligers en hackers. Onderzoek van cybersecurityfirma ESET toont dat veruit de meeste IT-beslissers gelooft dat kunstmatige intelligentie en machine learning cruciaal gaan zijn bij het oplossen van cybersecurity-uitdagingen.

ESET deed onderzoek onder maar liefst negenhonderd IT-beslissers in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Gekeken werd naar de manier waarop zij kijken naar kunstmatige intelligentie en machine learning. Duidelijk is dat veruit de meeste IT-beslissers geloven dat de technologie een cruciale rol speelt bij het oplossen van problemen met security.

Oplossing voor alles

Vooral Amerikaanse IT-beslissers denken dat de technieken cruciaal zijn bij het oplossen van de uitdagingen (82 procent), gevolgd door Britten (67 procent) en Duitsers (66 procent). Van hen stelde 79 procent te denken dat AI en ML helpen bij het reageren op bedreigingen en 77 procent gelooft dat ze helpen bij het oplossen van een tekort aan vaardigheden.

Waar veel IT-beslissers geloven dat AI en ML cruciaal kunnen zijn bij het oplossen van de cyberuitdagingen, meldt 89 procent van de Duitse IT-beslissers dat ML al ingepast is binnen hun huidige cybersecuritystrategie. Dat geldt ook voor 87 procent van de Amerikanen en 78 procent van de Britten. Daarmee worden organisaties dus al beschermd door een van de technieken.

Verschil AI en ML

Opvallend is dat er verwarring bestaat over het verschil tussen AI en ML. 53 procent van de IT-beslissers stelt dat hun bedrijf het verschil tussen de twee technieken ook echt begrijpt. Volgens Juraj Malcho, CTO van ESET, komt dat doordat de terminologie in marketing soms verwarrend is om uit elkaar te houden.

“De realiteit van cybersecurity is dat echte AI nog niet bestaat, en dat de hype rond ML volledig misleidend is, en al langer misleidend is,” aldus Malcho. Waar AI en ML zeker zullen helpen om cyberaanvallen te voorkomen of af te kunnen slaan., is er volgens Malcho vermoedelijk geen techniek die alles oplost. Dat komt ook doordat de grootste kwetsbaarheid van elk systeem de menselijke factor is. En precies die factor laat zich niet oplossen met nieuwe technieken.