Facebook komt met nieuw ontwerp voor zakelijke pagina’s

Doordat het bereik van Facebook nu zo groot is, worstelen pagina’s en mensen voor de gelimiteerde ruimte op de tijdlijn van gebruikers. Het gevolg is dat alleen al in de eerste helft van 2016 het bereik van bedrijven met 52 procent daalde. Het is vooral een gevolg van het toegenomen aanbod en de gelijk gebleven vraag.

Het was een tijdje een gerucht: het bereik van bedrijven zou afgenomen zijn, omdat Facebook bedrijven zou willen stimuleren om te betalen voor advertenties. Maar dat is niet zo, in plaats daarvan zijn er simpelweg steeds meer bedrijven die om de aandacht van een praktisch gelijk gebleven aantal gebruikers strijden. Om die reden verandert Facebook nu de pagina’s van bedrijven.

Vernieuwde pagina’s

Facebook lanceert nieuw ontworpen pagina’s voor tachtig miljoen kleine bedrijven en de 1,6 miljard mensen die de pagina’s geliked hebben. De gedachte achter het nieuwe design is om mensen te stimuleren naar die pagina’s toe te surfen, in plaats van passief te wachten tot informatie tot hen komt.

Er komt nu nadruk te liggen op het ‘nut’ van pagina’s. Dat betekent in het geval van een restaurant dat er bijvoorbeeld gereserveerd kan worden via de pagina. Ook verschijnen de aanbevelingen die gebruikers vrienden kunnen geven nu ook op de zakelijke pagina’s van bedrijven. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is, is er een minimum van 25 karakters ingesteld.

Vacatures en gerelateerde bedrijven

Daarnaast lanceert Facebook de optie voor kleine bedrijven om vacatures te plaatsen. Zo zouden ze gemakkelijker nieuw personeel moeten vinden. Ook nieuw: de mogelijkheid op de desktopsite om lokale bedrijven te bookmarken, zodat gebruikers ze sneller terug kunnen vinden en evenementen ook makkelijker weten te vinden.

Een laatste vernieuwing is de aanwezigheid van ‘gerelateerde pagina’s’. Die moeten gebruikers helpen om nieuwe bedrijven te vinden, omdat daar op Facebook nog geen goede of makkelijke opties voor zijn. “De focus ligt hier op de mogelijkheid om nieuwe bedrijven te ontdekken”, aldus Facebook VP of Local, Alex Himel tegenover de site TechCrunch.