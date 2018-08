Microsoft ondersteunt oude Skype-versie langer na klachten van gebruikers

Vorige maand kondigde Microsoft aan dat het in september helemaal zou stoppen met ondersteunen van de dekstopversie van Skype 7.0. Gebruikers en bedrijven zouden in de loop van die maand gedwongen overgezet worden naar het helemaal opnieuw ontworpen Skype 8.

Maar er was flink wat kritiek op Skype 8. Het nieuwe design kreeg flink wat kritiek en het lijkt erop dat het commentaar ervoor gezorgd heeft dat Microsoft voorlopig ook de oudere versie van de software blijft ondersteunen. Op een forum waar het Skype-team feedback vraagt over de update, lezen we nu dat Microsoft voorlopig niet stopt met de ondersteuning voor Skype 7.

Heel veel klachten

Toen Microsoft op het Skype-forum een bericht plaatste waarin aangekondigd werd dat iedereen in september gedwongen overgezet zou worden naar Skype 8, kwamen daar veel klachten binnen. De nieuwe richting waar Microsoft in wilde slaan met de software beviel bepaald niet iedereen.

Sommige gebruikers klaagden bijvoorbeeld over de nieuwe interface en andere visuele aanpassingen. Skype zou daardoor teveel op mobiel gericht worden, waar veel mensen de software blijkbaar juist niet op mobiel gebruiken. Er wordt ook opgemerkt dat Skype een prima functionerend product is en dat het nieuwe ontwerp dan ook niet nodig zou zijn.

Vernieuwde Skype

Het nieuw ontworpen Skype werd vorig jaar al onthuld. Centraal staan onder meer het delen van media en sociale uitdrukkingen. Het nieuwe ontwerp legt verder nadruk op een strakkere look en een kleurrijk ontwerp, dat lang niet iedereen blijkt te bevallen. Ook brengt Microsoft nieuwe personaliseringsopties naar de software.

In Skype 8 ligt ook iets meer nadruk op chatten. Groepsgesprekken zijn dan ook levendiger gemaakt en er kan meer in gedaan worden. Mensen kunnen in real-time hun scherm delen, evenals de beelden die ze zien. Reageren op foto’s met emoticons is ook goed mogelijk. Mogelijk zijn ook @mentions, reacties op berichten en het notificatiepaneel is verbeterd.