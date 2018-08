Google biedt officiële ondersteuning voor TensorFlow op Raspberry Pi

Het wordt een stuk eenvoudiger om TensorFlow op een Raspberry Pi te gebruiken. Google biedt voortaan officiële ondersteuning voor zijn AI-framework op de minicomputer.

Het was al langer mogelijk om de deep-learningmodellen van TensorFlow aan de praat te krijgen op een Raspberry Pi, maar dat was nog behoorlijk omslachtig. Dankzij een samenwerking tussen het TensorFlow-team van Google en de Raspberry Pi Foundation wordt dat proces eenvoudiger.

“We ondersteunen al lang Linux, macOS, Windows, iOS en Android, maar ondanks de enorme inspanningen van vele bijdragers, kostte het draaien van TensorFlow op een Raspberry Pi nog heel wat werk”, zegt Pete Warden van TensorFlow in een blogpost.

“We zijn blij om aan te kondigen dat de nieuwste 1.9-release van TensorFlow kan worden geïnstalleerd vanuit vooraf gebouwde binaries via Pythons pip-systeem”, vervolgt de software-ingenieur.

Lage drempel

Wie gebruik maakt van het Raspbian 9-besturingssysteem van de Raspberry Pi Foundation, kan TensorFlow installeren met behulp van twee eenvoudige commando’s. Daarna kan je aan de slag met Python om TensorFlow-toepassingen te schrijven.

Hoewel de Raspberry Pi door heel wat enthousiaste (hobby-)ontwikkelaars wordt omarmd – vorig jaar werd de kaap van 14 miljoen verkochte exemplaren gerond – werd het computertje aanvankelijk ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Eben Upton, oprichter van het Raspberry Pi-project, is blij dat de drempel naar machine learning hierdoor ook voor het onderwijs verlaagt.

“Het is van vitaal belang dat een moderne informatica-opleiding zowel de basiszaken als toekomstgerichte onderwerpen omvat. Met dit in gedachten, zijn we erg verheugd om samen met Google de machine learning van TensorFlow voor het Raspberry Pi-platform te ontwikkelen”, besluit Upton.

Een voorbeeld dat TensorFlow reeds combineert met Raspberry Pi, is de zelfrijdende Donkey Car.