Gemalto introduceert cloudbeveiligingsoplossing SafeNet Virtual KeySecure

Gemalto laat aan Techzine weten over de oplossing SafeNet Virtual KeySecure. Deze is bedoeld om het beveiligen van cloudomgevingen te vereenvoudigen en verbeteren. Bedrijven kunnen hun gegevensbeschermingsbeleid uitbreiden naar private en public clouds en de encryptie- en sleutelbeheeractiviteiten van meerdere cloudomgevingen centraliseren.

Met de oplossing wil Gemalto inspelen op de steeds groter wordende uitdaging van beveiligingsteams om gegevensbeschermingsbeleid te beheren. Dit komt voort uit het groeiende aantal cloudomgevingen en webtoepassingen. SafeNet Virtual KeySecure belooft de beveiliging van sleutels te verbeteren en de voorbereiding op audits te vereenvoudigen, bedrijven behouden namelijk het eigendom en de controle over de sleutels.

Compatibiliteit

Het is mogelijk om de oplossing te integreren met verschillende grote cloudserviceproviders en virtuele platforms, waaronder Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, VMware, Microsoft Hyper-V en OpenStack. Daardoor beschikken bedrijven over één sleutelbeheeroplossing voor meerdere privé- of openbare cloudomgevingen.

Er is compatibiliteit met OASIS Key Management Interoperability Protocol (KMIP), wat zorgt voor ondersteuning van een groeiend aantal partnerecosystemen. Het biedt klanten een spectrum aan use-cases die kunnen worden ondersteund. SafeNet Virtual KeySecure ondersteunt ook sleutelopslag in lokale hardwarebeveiligingsmodules (HSM’s).

Centraal sleutelbeheer

Verder geeft Gemalto aan dat de gecentraliseerde controle van sleutelbeheer ervoor zorgt dat wordt voldaan aan de General Data Protection Regulation in cloudomgevingen. De oplossing voert hetzelfde beveiligingsbeleid uit over meerdere, ongelijksoortige versleutelingssystemen. Gebruikers van de dienst kunnen flexibele configuraties implementeren die zijn gebouwd volgens de nieuwste standaarden, inclusief containers en microservices, over geografisch verspreide datacenters of cloudserviceproviders.

Gemalto concludeert dat bedrijven opties nodig hebben als het gaat om cloudbeveiliging. Daarbij dienen ze zich niet te laten beperken tot het werken in één omgeving vanwege de veiligheid. Met SafeNet Virtual KeySecure speelt het bedrijf hierop in, waardoor organisaties meer data kunnen migreren naar de cloud.