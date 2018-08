WatchGuard onthult UTM-oplossing Firebox M270 met focus op snelheid

WatchGuard komt met een nieuwe Unified Threat Management (UTM)-appliance, de M270. Deze vervangt de M200 als de kleinste rack-mounted Firebox. Met het nieuwe product legt WatchGuard de nadruk op het snel kunnen gebruiken van alle UTM-diensten, zoals een netwerkfirewall en antivirus.

Om de snelheid aan te tonen verwijst WatchGuard naar testen van Miercom. Onder de ideale omstandigheden, 661 Mbps, scoort de M270 beter dan vergelijkbare oplossingen van concurrenten. De prestaties liggen dan elf procent hoger dan bij de Fortinet Fortigate 100E en de Sophos XG 210. Ten opzichte van de SonicWall NSA 2650 presteert de appliance 82 procent beter. Hierbij moeten we wel de kanttekening maken dat het om producten gaat die al wat langer op de markt zijn, de SonicWall NSA 2650 verscheen bijvoorbeeld vorig jaar.

Specificaties

WatchGuard realiseert de prestaties onder andere door de Intel Atom-processoren met QuickAssist-technologie (QAT). Hierdoor kan de M270 alle securitydiensten uit de Total Security Suite van WatchGuard draaien. Dat zijn onder andere IntelligentAV, een op kunstmatige intelligentie gebaseerde antivirusdienst die onderdeel is van de nieuwste versie van Fireware (12.2), en het vorig jaar geïntroduceerde DNSWatch en Access Portal.

Op het gebied van specificaties zien we verder dat er 4 GB RAM ingezet wordt. Er zijn acht 1 Gb-ethernetpoorten aanwezig. De M270 is geschikt voor netwerken tot 60 gebruikers.

Dimension en beschikbaarheid

Zoals gebruikers van WatchGuard-appliances gewend zijn komt ook dit apparaat met WatchGuard Dimension. Deze oplossing biedt bigdata- en rapportagetools voor het snel identificeren van belangrijke netwerkbedreigingen, securityproblemen en trends. Gebruikers kunnen zo direct preventieve of corrigerende maatregelen treffen. Voorgedefinieerde rapportages voor HIPAA- en PCI-compliance zijn hierbij inbegrepen.

WatchGuard maakt de Firebox M270 per direct verkrijgbaar. Voorlopig vinden we het product echter nog niet via een simpele zoekopdracht, al zal dat waarschijnlijk spoedig veranderen. Daardoor weten we ook nog niet wat de M270 kost.