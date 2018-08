Juniper introduceert oplossing SPC3 voor snellere firewall-prestaties

Juniper Networks komt met een services processing card die de prestaties van Services Gateways uit de SRX5000-reeks op verschillende vlakken belooft te verhogen. Met de SPC3 Advanced Security Acceleration Card (hierna SPC3) helpt Juniper internetproviders, cloudproviders en grote bedrijven aan de beveiliging voor het Internet of Things (IoT), 5G- en multicloudomgevingen en de rand van het bedrijfsnetwerk.

Juniper wil met de SPC3 bescherming bieden die meegroeit met de klantbehoeften op het gebied van netwerkverkeer en beveiliging. Dit is noodzakelijk aangezien het gebruik van mobiele apparatuur, het IoT en streaming data voor een groei van het netwerkverkeer zorgen. SPC3 vormt een kerncomponent van Juniper Networks’ unified cybersecurity platform. Het onderdeel biedt bescherming voor bedrijfsnetwerken zonder er prestaties of schaalbaarheid aan op te offeren.

Functionaliteiten

SPC3 moet snelle inspectie en blokkering van bedreigingen die verborgen zijn in gecodeerd verkeer mogelijk maken met een 220 Gbps SSL-proxy. Daardoor wordt de SRX-reeks uitgerust met de benodigde snelheid voor het proactief beschermen van datacenters en clouds.

Met 800 Gbps intrusion prevention system (IPS)-prestaties is de SPC3 gebouwd om snellere verdediging te bieden voor datacenters en serviceproviders. De schaal van 500M sessies is er voor maximale beveiliging voor netwerken met hoge eisen. Door de aangepaste VPN-prestaties is er daarnaast ondersteuning voor maximaal 800 Gbps IMIX IPsec en tot 70.000 tunnels die op grote schaal toegang bieden tot beveiligingsgateways voor serviceproviders.

Verder biedt Juniper een uitbreidbare en flexibele architectuur met een modulair ontwerp en de mogelijkheid om te upgraden zonder onderbrekingen van de service. Organisaties kunnen zo downtime elimineren en zich concentreren op hun infrastructuur.

Uiteindelijk resulteert de services processing card in een performanceboost voor de Services Gateways uit de SRX5000-serie. Op verschillende vlakken worden de prestaties met een factor elf verhoogd.