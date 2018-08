Axis komt met slimme toegangscontrolesystemen voor parkeergarages

Axis Communications laat aan Techzine weten zijn productaanbod uit te breiden met oplossingen voor toegangscontrole in parkeergarages. Deze systemen zijn uitgerust met de analysetool License Plate Verifier, ingebouwd in een speciaal daarvoor ontwikkelde netwerkcamera.

Op basis van automatische kentekenplaatherkenning (ALPR) controleert het systeem de toegang van voertuigen buiten de openbare weg, zoals op parkeerterreinen of in parkeergarages. Het is voort het eerst dat Axis ALPR-toegangscontrolesystemen onder de eigen merknaam lanceert. Ze zijn verkrijgbaar als aparte componenten of in combinatie met de P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit.

Verschillende systemen

Axis maakt onderscheid tussen toegangscontrolesystemen voor het in- en uitrijden en voor allerlei controlescenario’s voor voertuigen. Onder de eerste groep valt een klein camerasysteem met ingebouwde ALPR-toepassing, die automatisch alle stappen van de toegangscontrole uitvoert. Dit heeft onder andere betrekking op het scannen van het voertuig, beheer van de voertuigenlijst, toegangsbeslissingen en slagboomcontrole.

De toegang wordt automatisch beheerd door de kentekenplaat te vergelijken met een lijst van maximaal 1.000 toegelaten en 1.000 niet-toegelaten voertuigen. Het systeem kan de slagbomen bedienen via de interne I/O van de camera of via de A91 Network I/O Relay Modules. Axis belooft daarbij eenvoudige installatie via de webinterface.

Daarnaast is er toegangscontrole voor voertuigen, die zich leent voor sites met een behoefte aan geavanceerde toegangsfactoren. Zij zetten dit in voor verschillende vormen van identificatie en frequente aanpassingen aan de voertuigenlijst. Dit systeem omvat naast de camera en analytics ook de A1001 Network Door Control met daarop geïnstalleerde Entry Manager-software. Er is een optie om softwarefuncties van derden te gebruiken, waaronder dubbele authenticatie en betalingsbeheer.

Beschikbaarheid

Aanvankelijk zullen de systemen verkrijgbaar zijn in een aantal Europese landen en Israël. Onder de Europese landen vallen ook Nederland en België. Via de distributiekanalen van Axis zullen de systemen dit kwartaal nog beschikbaar komen. Het bedrijf noemt daarbij geen prijzen.