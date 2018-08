Het Google Cloud Platform voegt ondersteuning toe voor Nvidia Tesla P4-grafische kaarten. Die laatste biedt specifieke ondersteuning voor grafisch intensieve applicaties, visual search en machine learning-toepassingen.

Google Cloud Platform (GCP) omarmt vanaf vandaag de Nvidia Tesla P4. Hiermee omarm je een gespecialiseerde GPU in de cloud met focus op visual search, machine learning en algemene grafisch intensieve taken. De low-latency accelerator is verder ook interessant voor interactieve spraak en video-aanbevelingen volgens Google. De P4 kan tot 35 HD videostreams verwerken in realtime.

De concurrentie voor betere AI-workloads zorgt ervoor dat cloudproviders telkens zo snel mogelijk nieuwe Nvidia-kaarten willen ondersteunen. Voor grafisch intensieve applicaties ondersteunt Google voortaan ook virtuele workstations met Nvidia GRID voor de Tesla P4 en vlaggenschip Tesla P100.

Europe-west4

GCP werkt samen met Teradici om virtuele workstations af te leveren die de Google Compute Engine draaien. Door de komst van virtuele workstations kunnen klanten compute-intensieve tools voortaan in de cloud laten lopen.

GCP-klanten kunnen een of meerdere P4’s toevoegen aan eender welke machine. Tesla P4’s zijn vandaag beschikbaar in de volgende zones: us-central1 (Iowa), us-east4 (N. Virginia), northamerica-northeast1 (Montreal) en europe-west4 (Nederland). Dat laatste is uiteraard goed nieuws voor GCP-klanten in de Benelux.

Google heeft ook ineens de prijzen bekend gemaakt. Lees hieronder alle details: