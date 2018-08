Salesforce benoemt voormalig COO Keith Block tot co-CEO

Het lijkt erop dat Salesforce langzaamaan voorbereidingen treft om een opvolger klaar te stomen voor oprichter en CEO Marc Benioff. Vandaag is namelijk bekend gemaakt dat Keith Block voortaan co-CEO is en zal rapporteren aan het bestuur.

In een statement meldt Benioff dat Block, die zich in 2013 bij het bedrijf voegde, een “vertrouwd partner” is bij het draaiende houden van het bedrijf. In 2016 werd Block COO en nu maakt hij dus promotie als co-CEO. Block blijft lid van de raad van bestuur van het bedrijf.

“Keith is de afgelopen vijf jaar mijn vertrouwd partner geweest bij het draaiende houden van Salesforce en ik ben blij hem te morgen verwelkomen als co-CEO”, laat Benioff weten. “Keith heeft uitstekende kennis en ervaring op operationeel gebied en kan goed leiding geven. Ik zou niet meer tevreden kunnen zijn met zijn promotie en deze volgende stap in onze samenwerking.”

Block laat weten dat “het succes van Salesforce te danken valt aan het visionaire leiderschap van Marc”, dat volgens hem gezorgd heeft voor een “cultuur van vertrouwen, innovatie en gelijkheid”. Hij is vereerd tot co-CEO te zijn benoemd en stelt dat zowel hijzelf als Benioff besloten hebben zoveel mogelijk op elkaars krachten te vertrouwen.

Benioff is in zijn rol als bestuursvoorzitter en co-CEO verantwoordelijk voor de visie en innovatie van Salesforce op gebieden als technologie, marketing, bedrijfscultuur en engagement met stakeholders. Verder zal Block zorg dragen voor de groeistrategie, uitvoer en werkzaamheden van Salesforce. In het kader van deze verschuivingen, is CTO en co-oprichter Parker Harris nog toegevoegd aan het bestuur.

In een bericht op Twitter, laat Benioff weten te geloven dat de samenwerking met Block de jaaromzet tot 20 miljard dollar zal opdrijven.

Congrats ⁦@KeithBlock⁩ on becoming the co-ceo of Salesforce! We’ve had an amazing 5 years & I am thrilled to extend our partnership as co-ceos leading Salesforce to over $20B in revenue & beyond. I couldn’t be more excited for our future together. https://t.co/eygW6liz6m

— Marc Benioff (@Benioff) August 8, 2018