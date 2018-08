Meeste cryptovaluta-gerelateerde misdrijven vinden plaats in Verenigde Staten

Het aantal aan cryptovaluta gerelateerde hacks en cyberaanvallen neemt in rap tempo toe. Onderzoekers melden dat de Verenigde Staten veruit het meest geraakt worden door die aanvallen. Cybercriminelen hebben verder elk van de grootste cryptovalutabeurzen aangevallen.

Dat meldt Group-IB op basis van een wereldwijd onderzoek naar de markt van cryptovaluta. Bij dat onderzoek werd de focus gelegd op hacking en cyberveiligheid. Daaruit ontstaat het beeld dat meer dan de helft van alle aan cryptovaluta gerelateerde misdrijven binnen de Verenigde Staten gepleegd wordt.

Constante cyberaanvallen

Van de vijftig botnets die constant zoeken naar kwetsbaarheden binnen de cryptoplatformen, is de helft constant actief in de Verenigde Staten. Opvallend genoeg wordt ook Nederland veel getroffen; 21,5 procent van het criminele verkeer komt hier vandaan. Maar de VS blijven de grootste, met 56 procent van alle cyberaanvallen.

De studie wijst verder uit dat zo’n 720 accounts op alle grote platform gecompromitteerd is. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen 369 accounts gehackt waren. Een derde van de gehackte accounts is afkomstig uit de Verenigde Staten, daarna volgen Rusland (10,5%) en China (5,0%). In de top tien staat Nederland dan weer niet.

Matige beveiliging

Het voornaamste probleem ligt volgens de onderzoekers van Group-IB in de matige beveiliging van veel van de accounts en netwerken. Problematisch is niet alleen dat de meeste platformen geen tweetrapsauthenticatie gebruiken, maar ook dat wachtwoorden heel eenvoudig kunnen zijn. Van de 720 gehackte accounts, bleek meer dan twintig procent een wachtwoord met minder dan acht karakters te hebben.

Onderzoeksdirecteur Ruslan Yusufov concludeert dan ook dat “de industrie er niet klaar voor is om zichzelf en zijn gebruikers te beschermen.” Het probleem ligt in de toegenomen “frauduleuze activiteit en aandacht van hackersgroepen”, en de “significante bedragen die tot nu toe gestolen zijn” tonen dat de beveiliging nog altijd niet op orde is.