‘Wifi dealbreaker bij vakantieboekingen, bijvoorbeeld nodig voor werkmail’

Veel mensen willen op vakantie net zo verbonden zijn als thuis, zodat ze bijvoorbeeld hun werkmail nog kunnen checken. Dat blijkt uit onderzoek dat Linksys liet uitvoeren door Vanson Bourne, waarvoor 8.000 consumenten in Europa zijn ondervraagd. Geen wifi-toegang kan dan ook een dealbreaker zijn bij het boeken van een vakantie.

Volgens het onderzoek vindt 78,3 procent van de Europeanen een dergelijke verbinding belangrijk als ze op vakantie zijn. Mensen uit het Verenigd Koninkrijk scoren met 82 procent het hoogste, gevolgd door Frankrijk (80,5 procent), Nederland (76,7 procent) en Duitsland (75,3 procent). In totaal vindt 5,1 procent van de ondervraagden wifi tijdens de vakantie helemaal niet belangrijk, 9,3 procent noemt het niet zo belangrijk.

Geen toegang tot wifi is voor 64,5 procent van de mensen van invloed op de keuze van hun vakantieverblijf. Zo zegt 19,9 procent dan een ander verblijf te kiezen, terwijl 25,8 procent sterk overweegt om iets anders te boeken. Mensen met kinderen onder de 18 jaar hebben meer behoefte aan wifi op vakantie dan vakantiegangers zonder kinderen. Het gaat respectievelijk om percentages van 77 en 62.

Bestemmingen

Linksys keek ook naar hoe Europeanen die buiten ons continent reizen tegen connectie aankijken. Van deze groep vindt 67 procent het belangrijk om nog steeds wifi-toegang te hebben. Met 63 procent komt de invloed van geen wifi voor de meeste Nederlandse vakantiegangers in de buurt van het algemene gemiddelde. In totaal ziet 7,5 procent van de ondervraagden het ontbreken van wifi niet als een probleem.

Verder zien we nog dat een grote meerderheid (73,8 procent) veel belang hecht aan connectiviteit, ook bij reizen binnen Europa. Dit is opmerkelijk aangezien de roamingkosten binnen de EU sinds 2017 zijn afgeschat. Dit zien we ook terug bij Nederlanders die in eigen land vakantie vieren, waarvan 75 procent eigenlijk niet zonder wifi kan.

Digitale detox

Linksys concludeert dat het aantal mensen dat op vakantie volledig offline gaat en een ‘digital detox’ doet, eigenlijk heel klein is. De meeste Europeanen willen tijdens hun vakantie bijvoorbeeld nog kunnen facebooken, whatsappen, vakantiefoto’s uploaden en werkmail checken.