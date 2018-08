Fortinet en IBM delen voortaan data rond cybersecurity

Fortinet en IBM hebben hun strategische samenwerking vergroot. Ze gaan vanaf nu ook security-informatie delen om klanten sneller op de hoogte te brengen over opkomende gevaren. Het akkoord werd aangekondigd op de Black Hat cybersecurity conferentie in Las Vegas.

X-Force, het onderzoeksteam van IBM, gaat sterker samenwerken met FortiGuard Labs van Fortinet. Het doel is om details rond cybersecurityaanvallen te integreren in beide bedrijven zodat ze proactief veiligheden kunnen inbouwen tegen actieve aanvallen. Beide bedrijven laten weten dat data bi-directioneel zal worden gedeeld over veilige kanalen.

Fortinet en IBM zijn al enkele jaren strategische partners. Toen IBM zijn X-Force Threat Management lanceerde eerder dit jaar, was Fortinet onmiddellijk een partner.

Caleb Barlow, Vice President Threat Intelligence bij IBM Security: “Door relaties uit te diepen met vertrouwde partners zoals Fortinet kan IBM een duidelijker beeld schetsen van het globale securitylandschap. Vandaag zijn aanvallers professioneler dan ooit, goed georganiseerd en hebben ze voldoende geld om globaal en snel te opereren. Om dat efficiënt te verdedigen, moeten we opereren aan dezelfde snelheid en geïnformeerde, accurate counter-methodes ontwikkelen.”

De samenwerking werd beklonken op de Black Hat cybersecurity conferentie in Las Vegas.