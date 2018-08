MessageBird brengt verschillende communicatiekanalen samen in één interface

De Nederlandse startup MessageBird komt met Programmable Conversations. Het betreft een API voor het samenbrengen van klantinteracties op meerdere kanalen in één gespreksinterface. Bedrijven kunnen hierdoor de communicatiekanalen WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger, Line, Telegram, SMS en Voice-interacties integreren in hun communicatieworkflows.

Door de API krijgen klantgerichte teams toegang tot een volledige gespreksgeschiedenis. Het maakt daarbij niet uit op welke kanalen de gesprekken hebben plaatsgevonden. Klantenservicemedewerkers kunnen een gesprek oppakken waar dat gebleven was, responstijden verminderen en workflows stroomlijnen. MessageBird wil dat bedrijven zo de klanttevredenheid en -loyaliteit verbeteren.

Gepersonaliseerde klantervaring

Met de API kunnen gepersonaliseerde klantervaringen gecreëerd worden, in plaats van klanten in hokjes te stoppen. Bedrijven bereiken de klanten op de kanalen waar de klant de voorkeur aan geeft. Daarnaast belooft Programmable Conversations tijd van ontwikkelaars te besparen. Zij hoeven zich namelijk niet meer in te spannen voor het toevoegen en onderhouden van de verbinding met alle kanalen die klanten gebruiken.

Naast de eerder genoemde kanalen waar Programmable Conversations zich op richt, staan er nog andere platformen op de planning. Dan gaat het over onder andere Apple Business Chat, Amazon Alexa, Kakao Talk, Sendgrid, Weibo, Twitter en Slack. Voorlopig bevindt de API zich in de bètafase.

Belang

MessageBird geeft aan dat het aantal verschillende messaging- en communicatiekanalen de afgelopen jaren flink groeide. Voor bedrijven die via deze kanalen met hun klanten communiceren wordt de infrastructuur voor wereldwijde business-to-customer communicatie ingewikkelder, duurder en minder efficiënt.

Het bedrijf ziet tevens dat het implementeren van omnichannel communicatie een zware technische uitdaging is. Elk kanaal vereist namelijk extra tijd en middelen van ontwikkelaars. Deze tijd gaat uit naar de initiële implementatie en onderhoud. Met Programmabale Conversations speelt Messagebird op deze obstakels in.