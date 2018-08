Oracle tekent formeel bezwaar tegen controversieel Pentagon-cloudplan

Oracle heeft een formeel bezwaar ingediend tegen het Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI)-cloudcontract van het Pentagon. Het bedrijf uit al geruime tijd kritiek op dit plan, aangezien er één cloudprovider dreigt gekozen te worden voor de infrastructuur. Tegenover het winner-take-all formaat staat 10 miljard dollar (8,6 miljard euro).

Met het protest hoopt Oracle op een herziening van JEDI, zodat het project wordt opgesplitst over meerdere cloudproviders. Tegenover The Washington Post stelt het bedrijf dat het Amerikaanse ministerie van Defensie door de huidige vorm op een legacy cloud afstevent, en dat voor een mogelijk langer dan een decennium. Het uitkiezen van één partij is naar de smaak van Oracle in strijd met de multi-cloud strategie van de industrie, wat constante concurrentie bevordert, innovatie stimuleert en prijzen verlaagt.

Andere cloudproviders, waaronder Microsoft, zijn het eveneens niet eens met het formaat om één partij te kiezen. Amazon Web Services (AWS) ontbreekt echter op de lijst van tegenstanders. Over het algemeen wordt deze provider gezien als degene die een voorsprong heeft voor het uiteindelijk toegekend krijgen van JEDI.

Niet logisch

In de klacht noemt Oracle het ministerie van Defensie een complexe, heterogene computeromgeving. Deze wordt aangedreven door unieke vereisten rondom security, schaalbaarheid, prestaties en specifiek voor de overheid gebouwde features. “Standaardiseren op een enkele cloud is tegenwoordig niet logischer dan het standaardiseren op een enkele on-premise computing-architectuur decennia geleden”, aldus de klacht.

Oracle stelt tevens dat het toekennen van JEDI aan één partij in strijd is met best practices. In het bijzonder wijst het bedrijf dan op voorschriften die ambtenaren oproepen prioriteit te geven aan een multiprovidersbenadering bij bepaalde contracten.

Wettelijk

Volgens Oracle blijft het niet alleen bij zaken die logisch zijn. Het bedrijf ziet ook dat JEDI “lang niet voldoet aan de strenge wettelijke standaarden die vereist zijn” voor een winner-takes-all deal. De overheid moet de taken die worden uitgevoerd duidelijk definiëren en de kosten opsplitsen, criteria waar volgens Oracle duidelijk niet aan voldaan wordt. Bovendien zou de snelle evolutie van het cloud computing-landschap het onmogelijk maken om van te voren prijzen vast te stellen.