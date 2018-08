Samsung presenteert nieuwe premium smartphone Galaxy Note 9

Samsung heeft vandaag zijn nieuwste premium smartphone gepresenteerd: de Galaxy Note 9. De smartphone heeft, zoals hoort bij de reeks, een groot scherm. Verder bouwt Samsung voort op eerdere successen en is de telefoon van een intelligente camera voorzien en een vernieuwde S Pen.

De Galaxy Note 9 wordt in twee varianten uitgebracht. Beide varianten hebben een 6,4-inch super-AMOLED scherm, met wisselende hoeveelheden geheugen. Er is een 128GB-variant en een 512GB-variant. De 128GB-versie heeft zes gigabyte aan werkgeheugen en de 512GB-versie beschikt over acht gigabyte.

De specificaties

Samsung biedt gebruikers heel wat premium mogelijkheden met de Galaxy Note 9 en dat mag ook wel: de smartphones hebben een hoge prijs. De minimum adviesprijs is maar liefst 999 euro, en die loopt op tot 1.249 euro. Daarmee volgt Samsung Apple wat prijs betreft en zijn de toptelefoons ook echt dure apparaten.

Batterij : beide varianten beschikken over een grote batterij met capaciteit van 4.000 mAh. Dat is nodig, want het grote scherm vereist behoorlijk wat stroom om draaiende te houden. Tegelijk kan de telefoon dankzij deze grote capaciteit ook makkelijk een hele dag mee.

: beide varianten beschikken over een grote batterij met capaciteit van 4.000 mAh. Dat is nodig, want het grote scherm vereist behoorlijk wat stroom om draaiende te houden. Tegelijk kan de telefoon dankzij deze grote capaciteit ook makkelijk een hele dag mee. Geheugen : mocht 128 of 512GB aan opslagcapaciteit niet genoeg zijn, kan je ervoor kiezen een microSD-kaart in te voegen met maximaal een capaciteit van 1 terabyte.

: mocht 128 of 512GB aan opslagcapaciteit niet genoeg zijn, kan je ervoor kiezen een microSD-kaart in te voegen met maximaal een capaciteit van 1 terabyte. Processor : de Galaxy Note 9 beschikt over een 10nm-processor. Welke maakt Samsung nog niet bekend, maar het is een achtkernige processor met vier rekenkernen (geklokt op 2,7GHz) voor het zware werk en vier (geklokt op 1,7GHz) voor wat lichter werk. Daarnaast is er een speciale AI toegevoegd die moet bepalen wanneer welke rekenkernen aangesproken moeten worden.

: de Galaxy Note 9 beschikt over een 10nm-processor. Welke maakt Samsung nog niet bekend, maar het is een achtkernige processor met vier rekenkernen (geklokt op 2,7GHz) voor het zware werk en vier (geklokt op 1,7GHz) voor wat lichter werk. Daarnaast is er een speciale AI toegevoegd die moet bepalen wanneer welke rekenkernen aangesproken moeten worden. S Pen : beter dan ooit volgens Samsung. Nu voorzien van BLE-ondersteuning, waarmee het ook mogelijk is om de pen als een soort afstandsbediening te gebruiken. Er zit een knopje op waarmee gebruikers selfies of groepsfoto’s kunnen maken.

: beter dan ooit volgens Samsung. Nu voorzien van BLE-ondersteuning, waarmee het ook mogelijk is om de pen als een soort afstandsbediening te gebruiken. Er zit een knopje op waarmee gebruikers selfies of groepsfoto’s kunnen maken. Achtercamera : er zitten twee cameralenzen aan de achterkant. Die beschikken beiden over 12 megapixels. Een van de lenzen knipt plaatjes met diafragma van f/1.5 en de ander met f/2.4. Ook zijn de camera’s van intelligente functies voorzien, die de kwaliteit beter moeten maken.

: er zitten twee cameralenzen aan de achterkant. Die beschikken beiden over 12 megapixels. Een van de lenzen knipt plaatjes met diafragma van f/1.5 en de ander met f/2.4. Ook zijn de camera’s van intelligente functies voorzien, die de kwaliteit beter moeten maken. Frontcamera : maakt plaatjes met acht megapixels en beschikt over een f/1.7-diafragma.

: maakt plaatjes met acht megapixels en beschikt over een f/1.7-diafragma. Andere specs: de Galaxy Note 9 beschikt verder nog over draadloos laden, IP68-certificering en is van Knox-beveiliging voorzien. Daarnaast kunnen gebruikers hun smartphone ontgrendelen middels vingerafdrukscanner, irisscanner of gezichtsherkenning.

De Galaxy Note 9 is vanaf 24 augustus te koop. De 128GB-versie kost 999 euro en de 512GB-versie 1.249 euro. De telefoon is beschikbaar in het zwart, paars, koper en blauw.