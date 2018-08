Samsung mikt op goedkope en grotere SSD’s met 4-bit QLC

Samsung is gestart met de productie van 4-bit Quad-Level Cells (QLC) NAND. Hiermee is meer opslag mogelijk dan 3-bit TLC NAND. Samsung mikt op een 1 Tb 4-bit V-NAND-chip die het mogelijk maakt om meer opslag in een SSD te proppen, en tegelijk de kosten te drukken.

Vandaag zijn SSD’s veel sneller dan harde schijven, maar voor het merendeel van je passieve data (video, foto, muziek, etc) is een harde schijf economisch interessanter door de veel lagere prijs. Een 1 TB SSD kost je vandaag gemakkelijk 200 euro, terwijl je voor hetzelfde geld een 6 TB harde schijf in huis kan halen.

QLC NAND

Samsung is niet de enige die aan QLC NAND werkt. Intel en Micron lanceerden eind mei dezelfde technologie voor hun SSD’s, maar tot nu toe hebben we nog geen commerciële modellen gezien om effectief te meten hoe sterk de prijzen zullen dalen. Bij Samsung weten we dat voorlopig ook niet, omdat ze enkel met het nieuws komen dat de productie is gestart van 4-bit QLC NAND. Massaproductie zou pas later dit jaar op de planning staan volgens Extremetech.

Om tot de productie van 4-bit NAND over te schakelen, moest er eerst aan de prestaties worden gewerkt. Wanneer de chipcapaciteit per unit verhoogt van 3-bit naar 4-bit, daalt de elektrische lading tot 50 procent. Die lading wordt gebruikt om informatie van de sensor te lezen, wat een impact heeft op de prestaties.

Prestaties

Samsung claimt dat zijn 4-bit QLC-drives dezelfde of betere prestaties zullen hebben vergeleken met 3-bit SSD’s. Een nieuwe 3-bit controller en ‘Turbowrite’-technologie moeten voor extra snelheid zorgen. TurboWrite gebruikt een kleine portie van de SSD als cache om de drive-snelheid op te voeren. Samsung claimt dat sequentiële leessnelheden van 540 MB/s en sequentiële schrijfsnelheden van 520 MB/s mogelijk zijn bij 4-bit SSD’s.

Later dit jaar zouden de nieuwe Samsung SSD’s op de markt komen met 4-bit QLC. De SSD’s krijgen vier capaciteiten: 1 TB, 2 TB en 4 TB. Prijzen zijn nog niet beschikbaar, maar we gokken dat er een flinke prijsdaling aan zit te komen met de nieuwe techniek. Bovendien is er op middellange termijn nog een sterkere daling mogelijk door overproductie van NAND-flash.

Samsung gaat 4-bit QLC NAND ook in zijn microSD-kaarten integreren. Het plant nieuwe 128 GB-kaartjes met betere prestaties. Nieuwe M.2 SSD’s zijn ook in de maak, maar die zullen volgens Extremetech eerst beschikbaar zijn voor de enterprisemarkt en pas later breder beschikbaar zijn.