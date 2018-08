Samsung investeert fors in kunstmatige intelligentie, auto’s en 5G-netwerken

Samsung Group heeft vandaag bekend gemaakt dat het 22 miljard dollar wil investeren in opkomende techsectoren. Daarbij gaat het onder meer om kunstmatige intelligentie, waar de Zuid-Koreaanse firma de komende drie jaar fors in wil investeren. Het plan wordt voornamelijk gefinancierd door Samsung Electronics, dat verantwoordelijk is voor de smartphones waar het bedrijf groot succes mee boekt.

Problematisch voor Samsung is dat de verkopen van zijn smartphones langzaam terug lijken te lopen. Dat komt vooral door het gebrek aan echte innovaties. Door meer in opkomende technieken te investeren, hoopt Samsung op de lange termijn nieuwe groeigebieden te vinden. Onderdeel van het plan van Samsung is het aantal onderzoekers dat in zijn wereldwijde AI-centra werkt tot 1.000 te laten groeien.

Wereldwijd toonaangevend

Samsung is van plan om middels de forse investering “een leider in elektronische componenten voor toekomstige auto’s te worden, zoals system-on-chips voor autonome voertuigen”. De doelen zijn aan elkaar verbonden, daar de chips voor zelfrijdende auto’s geoptimaliseerd moeten zijn en worden voor AI.

Door meer mensen aan te nemen die onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie, kan Samsung verder op veel meer vlakken voordelen behalen. De mobiele chips van het bedrijf zouden bijvoorbeeld meer verkocht kunnen worden; Samsung onthulde onlangs bijvoorbeeld nog een processor die vooral deep learning mogelijkheden bood. Wellicht is dat een voorbode voor het plan om een deep learning chip toe te voegen aan mobiele apparaten.

Andere investeringen

Samsung wil op veel meer vlakken investeren. Zo wil het ook geld steken in de ontwikkeling van 5G-netwerken, die momenteel wereldwijd gebouwd worden. Door daar ook een graantje van mee te pikken, kan Samsung zijn inkomsten ook op andere gebieden dan alleen mobiel en automotive doen groeien.

Overigens maakt de 22 miljard dollar die nu is aangekondigd onderdeel uit van een groter plan om 161 miljard dollar te investeren in de Samsung-bedrijven tot 2021. De hoop is op die manier nog eens 20.000 banen te creëren en in alle sectoren waar het actief is winst te behalen.