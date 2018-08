AWS werft Samsung Heavy Industries als grote nieuwe klant

De wereldwijde cloudmarkt is nog lang niet geconsolideerd. Ondanks dat Amazon Web Services veruit te grootste is, groeien Microsoft Azure en het Google Cloud Platform de afgelopen tijd harder en lijken ook andere spelers in te lopen op de drie grootste techbedrijven van de wereld. Vandaag slaat AWS echter een belangrijke slag.

Samsung Heavy Industries, dat een autonoom scheepvaartplatform in ontwikkeling heeft, heeft Amazon Web Services gekozen voor zijn cloudactiviteiten. Die zijn van cruciaal belang voor de schepen die Samsung Heavy Industries in ontwikkeling heeft en betekent dat AWS er een grote klant bij heeft.

AWS-functies gebruiken

Het scheepvaartplatform van Samsung Heavy Industries is ontworpen om containerschepen, LNG-carriers en drijvende productiesystemen zelfstandig te laten functioneren. De bedoeling is dat Samsung Heavy Industries gebruik maakt van Amazon Web Services voor machine learning, augmented reality, analytics en databases, evenals rekenkracht en opslagcapaciteit.

Samsung Heavy Industries is in basis een schepenbouwer, die ook de technologie in de schepen ontwikkelt. Zodoende speelt het in op de trend van steeds slimmere apparatuur en probeert het kunstmatige intelligentie naar schepen te brengen. De bedoeling is dat er uiteindelijk systemen zijn die het functioneren van schepen volledig automatiseert.

Volledig automatiseren

Er moet dan niet alleen gedacht worden aan automatisch en zelfstandig varende en navigerende schepen, maar ook aan de machines en fabricageprocessen die zich op en rond de schepen afspelen. Ook het laden en lossen van schepen zou in de toekomst volledig automatisch moeten gebeuren.

Voor AWS is het werven van Samsung Heavy Industries als klant een grote overwinning. Dat niet alleen in de scheepvaartsector als geheel, maar ook in Azië. Het bedrijf maakt namelijk gebruik van een hele reeks verschillende mogelijkheden van AWS, waaronder Sumerian waarmee het een virtuele cockpit van een schip heeft nagebouwd voor trainings- en simulatiedoeleinden.