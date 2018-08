Pentagon beperkt gebruik van Strava en trackers door militairen

Het is nu officieel. Acht maanden nadat een onderzoeker ontdekte dat de heatmap van de Strava-fitnesstracker de locatie van Amerikaanse militaire faciliteiten wereldwijd blootlegde, is nu besloten dat Amerikaanse troepen op missie de app niet langer mogen gebruiken. Wereldwijd is dit een probleem voor militaire organisaties, dus het zal vermoedelijk niet lang duren voordat ook andere landen volgen.

In een memo die Associated Press wist te bemachtigen, valt te lezen dat Amerikaanse troepen wereldwijd hun mobiele apps die trackers bevatten niet mogen gebruiken en de GPS-systemen uit moeten zetten. In de memo valt te lezen dat ze zorgen voor “onbedoelde veiligheidsgevolgen en vergroot risico voor het leger en de missie.” Tegelijk gaat de memo niet zover dat het troepen helemaal verboden wordt om hun wearables mee te nemen.

Geen verbod

In plaats van een verbod, wordt er in de memo instructie gegeven dat de geotrackingmogelijkheden van de apparaten uitgeschakeld moet worden. Op die manier kunnen de locatiegegevens van militairen via de apps niet gevolgd worden. In welke gebieden deze functies uitgeschakeld moeten worden, mag bepaald worden door de commandant van troepen.

Dat het leger de trackers niet helemaal verbiedt, komt vermoedelijk omdat het leger een fitness-gerichte organisatie is. Trackers worden veel gebruikt door soldaten die zeker willen weten of ze hun trainingsdoelen wel halen. Diensten als Strava spelen daar handig op in, maar de onbedoelde gevolgen zijn groot en zorgen voor gigantische risico’s.

Locatiegegevens bekend

In januari bleek dat de hittekaart van Strava, die alle één miljard activiteiten sinds september 2017 toont, onbedoeld militaire geheimen blootlegde. Zo bleek dat te zien was waar bepaalde legerbasissen lagen, terwijl de locatie daarvan niet publiekelijk bekend was Ook was aan de hand van individuele profielen te bepalen welke mensen waar actief waren.

Zo bleek het mogelijk om te zoeken naar individuen en specifieke gebieden en zouden soldaten opgespeurd kunnen worden. Extra gevaarlijk is het feit dat veel van de kaarten ook specifieke routes tonen, waardoor te zien is welke patrouilles en trainingsrondjes soldaten lopen.