BCD Travel maakt reizen beheren via Alexa-apparaten mogelijk

BCD Travel laat aan Techzine weten zijn reismanagementplatform TripSource uit te breiden met spraakbesturing. Zakenreizigers kunnen hun reizen beheren op Alexa-apparaten zoals Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot en smartphones met de Alexa-app.

Met de nieuwe Alexa-functie is het voor gebruikers van apparaten met daarop TripSource en Alexa mogelijk details op te vragen over aankomende zakenreizen. Denk daarbij aan de datum en tijd van vertrek en aankomst, hotelreserveringen of het adres waar ze hun huurauto kunnen ophalen. BCD Travel ziet virtuele spraaktechnologie als een mogelijkheid om natuurlijke taalverwerking naadloos te integreren in zijn platform. Zo worden de self-service functionaliteiten verder uitgebreid.

Om de gebruikerservaring zo menselijk mogelijk te maken, werkte BCD Travel samen met een team spraakbesturingsexperts. Het bedrijf benoemt niet welk team dit precies is. Het resulteert in ieder geval in verschillende opties, waaronder de mogelijkheid om reizigers een bijnaam te geven. Familieleden kunnen zo ook op de hoogte blijven. Een kind kan bijvoorbeeld vragen: “Alexa, vraag TripSource wanneer mama’s vlucht aankomt”, waarbij het systeem herkent wie “mama” is.

Groei

De zakenreisorganisatie geeft aan dat het gebruik van spraakherkenningstechnologie sterk toeneemt. Volgens het rapport ‘The State of Voice in Travel’ van Phocuswright uit juli, zullen tegen 2020 maandelijks meer dan 200 miljard zoekopdrachten via spraak gebeuren. 60 procent van de Amerikaanse reizigers gebruikt momenteel al spraak om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie.

Beschikbaarheid

Vanaf september kunnen gebruikers met de nieuwe Alexa-functie details opvragen. In de loop van het jaar en volgend jaar wil BCD Travel de spraakbesturing uitbreiden naar het plannen en boeken van reizen. Het bedrijf kijkt ook verder dan Alexa. Zo staan andere virtuele assistenten op de planning, zoals Google Assistant en Apple’s Siri.