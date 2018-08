VMware neemt telecomtechnologie van Dell EMC over

De situatie rond VMware en moederbedrijf Dell Technologies is weer wat ingewikkelder geworden. Nu neemt VMware namelijk de technologie en het team achter Dell EMC’s Service Assurance Suite over. De bedoeling is dat het platform geïntegreerd wordt in aanbod van VMware voor telecomproviders.

De Service Assurance Suite omvat software die dienstverleners ertoe in staat stelt de status en prestaties van informatietechnologienetwerken te monitoren. Daarnaast kunnen ze root cause analyses uitvoeren. Dat biedt zowel zichtbaarheid als duidelijkheid over zowel fysieke als virtuele netwerken, evenals cloudomgevingen. Als de deal doorgang heeft gevonden, is VMware van plan de technologie te integreren binnen zijn Network Functions Virtualization-platform voor telecomproviders.

In een statement laat Shekar Ayyar, de executive vice president van VMware rond strategie en zakelijke ontwikkeling, weten dat de overname ervoor zorgt dat de aanstaande uitrol van 5G-netwerken beter gefaciliteerd kan worden. Zekerheid over de prestaties van netwerken is volgens Ayyar namelijk van cruciaal belang hierin.

Opmerkelijke Dell-deal

De deal komt enkele weken nadat Dell Technologies aangekondigd heeft dat het weer een publiek bedrijf wil worden. Daarvoor bedacht het bestuur van Dell een complexe manoeuvre, waarbij het investeerders van een bepaald aandeel zal uitkopen. Dat aandeel was bedacht om de prestaties van VMware in kaart te brengen.

Dell heeft 81 procent van VMware in handen en kwam met de tracking-aandelen om zijn overname van EMC in 2016 te kunnen betalen. Nu biedt het aandeelhouders dus 109 dollar per aandeel in cash, of 1366 nieuwe Class C-aandelen, in ruil voor elk tracking-aandeel. Daarmee legt Dell volgens kenners meer prioriteit bij het afbetalen van de gigantische schuld die het op zich nam, toen het in 2015 EMC Corp overnam voor 67 miljard dollar.

De deal zal Dell vermoedelijk ook winstgevender maken, want het bedrijf denkt dat de omzet met tweederde toeneemt als aandeelhouders deze plannen volgen.