TransIP neemt IT-Ernity Holding over om CloudVPS, VDX en DDS aan te bieden

TransIP neemt IT-Ernity holding volledig over. Dat is de provider van internetoplossingen als Proserve, CloudVPS, Signet, VDX, Webstekker en DDS. Middels de overname versterkt TransIP haar positie in de Benelux, en breidt het haar productaanbod flink uit.

In een statement tegenover klanten laat TransIP weten dat het “DNA en de interesses van TransIP en IT-Ernity op één lijn zitten”. Om die reden denken de bedrijven samen de komende jaren nog veel groei en een beter aanbod te kunnen bouwen. Oprichter Ali Niknam vindt de overname “van dit formaat ongelofelijk”.

Groei en innovatie

In een poging meer groei te realiseren, is TransIP op zoek naar bedrijven die soortgelijke doelstellingen hanteren. Heel specifiek omschrijft het bedrijf die doelstellingen niet, al heeft het volgens het statement te maken met “de specifieke benadering van klanten, onderscheidende cultuur en technische innovatie.”

Middels de overname kan TransIP haar positie in de nationale en internationale markt uitbreiden. Dat doet het door een sterker en groter platform te bieden, en een krachtig Europees alternatief biedt voor de huidige mondiale technologiemarkt. “Zowel TransIP als IT-Ernity hebben bewezen dat innovatie en hart voor de klant een gouden combinatie zijn in deze markt. Deze gedeelde visie maakt het samengaan dan ook een logische stap”, aldus Raymond Kasiman, CEO TransIP.

Breed portfolio

Dankzij de overname wordt het portfolio van TransIP ook alleen maar groter en breder. Het portfolio omvat webhosting en domeinnamen (VDX, Webstekker, DDS & TransIP), managed & IT solutions (Proserve), connectivity & network solutions (Signet) en cloud & infrastructure solutions (CloudVPS & TransIP BladeVPS).

Jeroen Hüpscher, CEO TransIP Group: “We zien de overname als een ode aan onze klanten. Met unmanaged én managed dienstverlening krijgen zij voortaan ‘the best of both worlds’ waarmee ze in staat zijn het maximale uit hun digitale bestaan te halen.”

Groei in de cijfers

TransIP Group heeft na deze overname bijna 400.000 klanten, 210 medewerkers en een omzet van circa 70 miljoen euro. De directie van de nieuwe combinatie zal bestaan uit Raymond Kasiman en Jeroen Hüpscher. De overname is vanuit TransIP Group zelfstandig gefinancierd. Verdere financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.