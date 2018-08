Amazon brengt Alexa nu ook al naar de auto-industrie

Als het aan Amazon ligt, gebruiken we stemassistent Alexa straks overal. Er is vandaag een ontwikkelaarskit vrijgegeven die Alexa naar auto’s brengt. De Alexa Automotive Core (AAC) SDK is beschikbaar gemaakt op GitHub en maakt het mogelijk om de virtuele assistent direct in voertuigen te integreren.

Daarmee speelt Amazon in op een nieuwe trend binnen de autoindustrie, namelijk dat virtuele stemassistenten in auto’s ingebouwd worden. Sommige fabrikanten werken daartoe al samen met Amazon. Zo kondigde het Japanse Toyota bijvoorbeeld aan dat het Alexa toe zou voegen aan de infotainmentsystemen van zijn auto’s en die van dochterbedrijf Lexus.

Aanwezigheid in auto’s

Alexa had daarnaast al een aanwezigheid in auto’s, dankzij samenwerkingen met bedrijven die zelf al partnerschappen hebben met autofabrikanten. Denk aan Panasonic, dat entertainmentsystemen ontwikkelt voor autofabrikanten. Daarmee werkte Amazon al samen om Alexa in te bouwen in de systemen.

De SDK breidt het potentieel van Alexa echter flink uit. Mogelijk kunnen mensen straks bijvoorbeeld gaan bellen in de auto via Alexa, of de assistent vragen om een route te plannen naar bepaalde adressen. Dat soort functies zijn handig en hebben het potentieel om het smartphonegebruik in de auto iets terug te dringen, doordat veel van de functies nu via stemcontrole kunnen lopen.

Alexa is overal

Amazon heeft al Alexa-SDK’s vrijgegeven voor veel andere sectoren. Denk aan de wearables-industrie, maar ook smarthome apparatuur. Alexa dringt zo door tot steeds meer verschillende sectoren. Alexa for Hospitality is bijvoorbeeld een versie van de assistent die geïntegreerd is met de systemen van bepaalde hotelketens.

Een andere populaire optie is Echo Look, die Alexa direct in je kledingkast laat kijken om modeadvies te geven. Alexa for Business brengt de assistent verder naar zakelijke meetings en stroomlijnt deze.