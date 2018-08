Intel lanceert 4-bit QLC-SSD’s: NVMe aan SATA-prijzen

De eerste SSD’s met QLC-NAND worden dezer dagen in de winkels gelegd door Intel. Wat we hadden verwacht, blijkt ook te kloppen: de prijzen zakken gevoelig. De QLC-technologie zorgt ervoor dat NVMe voortaan verkocht wordt aan SATA-prijzen.

Gisteren brachten we nog het nieuws dat Samsung start met de productie van 4-bit Quad-Level Cells (QLC) NAND. Intel steekt Samsung de loef af door de eerste 4-bit QLC SSD’s in de winkel te leggen. De eerste prijzen verschijnen stilaan online en tonen direct een flinke prijsdaling vergeleken met eerdere NVMe-oplossingen.

SLC-cache

De Intel SSD 660p draagt het M.2-formaat en is beschikbaar in 512 GB, 1 TB en 2 TB. Het krijgt een SLC (Single-Level Cells) write cache aan boord om ervoor te zorgen dat snelheden hoog. Met QLC daalt de elektrische lading tot 50 procent vergeleken met Triple-Level Cells (TLC). Die lading wordt gebruikt om informatie van de sensor te lezen, wat een impact heeft op de prestaties.

De SLC-cache is daarentegen bliksemsnel en wordt vergezeld door 256 MB RAM. Het haalt random read/write IOPS van 220.000 en sequentiële lees- én schrijfsnelheden van 1.800 MB/s. Vooral dat laatste is in schril contrast met zijn voorganger, de SSD 600p, die maar schrijfsnelheden tot 560 MB/s haalde.

Intel D5-P4320

Tegelijk lanceert het ook de datacenter-versie (Intel D5-P4320) met QLC-NAND die tot 7,68 TB opslag heeft in een 2,5 inchformaat. Random read IOPS bedragen 427.000, terwijl de random write IOPS 36.000 bedragen. Sequentiële leessnelheden halen een straffe 3.200 MB/s, maar de schrijfsnelheden bedragen 1.000 MB/s. De datacenter-variant heeft geen SLC-cache zoals de Intel SSD 660p, met lagere prestaties als gevolg.

Europese prijzen zijn er nog niet veel, maar het Duitse Geinzhals heeft al enkele winkels in zijn prijsvergelijker gevonden die de SSD 660p aanbieden. De 512 GB-versie start vanaf 112,90 euro, de 1 TB-versie vanaf 220,90 euro en 2 TB vanaf 434,90 euro. Hiermee klokt Intel af op 21 eurocent per gigabyte, oftewel NVMe-SSD’s aan SATA-prijzen. NVMe-SSD’s vandaag kosten gemiddeld 33 eurocent per gigabyte.