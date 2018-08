Slack blijft explosief groeien en heeft 8 miljoen gebruikers

Slack blijft explosief groeien sinds zijn start eind 2013. Begin 2014 waren dat nog 16.000 gebruikers, vandaag 8 miljoen. 3 miljoen daarvan hebben een betalend abonnement. De totale waarde van Slack bedraagt vandaag 7 miljard dollar.

Het gaat bijzonder goed met zakelijke chatclient Slack. In een rapport van Statista staat dat het vandaag 8 miljoen actieve dagelijkse gebruikers heeft. Daarvan zijn er 3 miljoen betalende gebruikers. Slack heeft recent nog een nieuwe financieringsronde gelanceerd en 400 miljoen dollar opgehaald, het hoogste ooit voor de chatspecialist. Hiermee wordt het bedrijf op 7 miljard dollar geschat.

Concurrentie

Slack nam recent nog HipChat over van Atlassian. Het neemt alleen het intellectueel eigendom over, want het stopt de dienst. Ook HipChat Server en Data Center worden beëindigd. Het enige wat Atlassian krijgt, is een “klein maar symbolisch belangrijk” aandeel in Slack.

Slack mag echter niet stilzitten, want het krijgt vandaag steeds meer concurrentie van Facebook (Workplace) en Microsoft (Teams). Die laatste heeft sinds half juli een gratis versie beschikbaar buiten Office 365 om meer gebruikers binnen te halen. De meest recente cijfers van Microsoft duiden dat Teams vandaag door 200.000 bedrijven wordt gebruikt. Hoeveel daarvan actieve gebruikers zijn, is niet bekend.

Verschillen

Het is duidelijk dat Microsoft met Teams zijn vizier richt op Slack. Haast elke functie die het gratis weggeeft, is net iets beter dan Slack. Zo heeft die laatste maar een historiek van 10.000 doorzoekbare berichten, 10 app-integraties, 5 GB cloudopslag, geen gast-accounts en maar 1-op-1 videochats. Wie meer wil bij Slack, betaalt 6,25 euro per maand per gebruiker.

Dat neemt niet weg dat Slack het grote voordeel heeft dat het al langer actief is en door meerdere jaren ontwikkeling een compleet en gefocust product heeft neergezet. De gratis versie zorgt voor een lage instapdrempel, ideaal om te proeven wat het allemaal is voordat je meer wil en een betalende optie kiest binnen je bedrijf.