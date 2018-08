Microsoft toont donker thema voor Windows 10 Verkenner

Microsoft introduceert in de aankomende herfstupdate van Windows 10 een donker thema voor de Verkenner. De afgewerkte ‘dark mode’ maakt deel uit van de nieuwe Redstone 5-preview (build 17733) in de fast ring.

Microsoft voegde het donkere thema voor het eerst toe aan build 17666 voor de Windows 10 Insiders-preview. Op basis van feedback van de eerste testers werd de donkere Verkenner verder op punt gesteld om te komen tot huidige, gefinaliseerde resultaat.

Windows Insiders die op build 17733 van de Redstone 5-preview zitten kunnen de dark mode voor de Verkenner activeren via Instellingen > Persoonlijke instellingen > Kleuren > Kies een standaard app-modus > Donker.

Veelgevraagde functie

Volgens Microsoft was het donkere thema voor de Verkenner een van de meest gevraagde functionaliteiten bij zijn gebruikers.

Windows 10 biedt sinds de Anniversary Update al een dark mode aan voor verschillende onderdelen van het besturingssysteem, maar de Verkenner hoorde daar tot nog toe niet bij. Microsoft legt in een blogpost uit waarom:

“In vergelijking met moderne delen van Windows, was Verkenner een heel ander beestje. Hoewel de dark mode vrij gemakkelijk kan worden toegepast op moderne XAML-componenten in Windows, bevat Verkenner verouderde UI-frameworks die niet automatisch in die infrastructuur worden aangesloten. Met Verkenner moesten we letterlijk van de grond af beginnen om een donker thema aan te bieden voor legacy-onderdelen van de shell.”