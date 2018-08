Nokia 7 Plus ontvangt al Android 9 Pie-update

Enkele dagen nadat Google Android 9 Pie officieel onthulde, kondigt HMD Global aan dat de Nokia 7 Plus de ontwikkelaarsversie van het besturingssysteem ontvangt. Dat brengt eindgebruikers een stap dichterbij de uiteindelijke Android 9 Pie-ervaring.

Het developer preview-programma is ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het maken, testen en verrijken van hun apps met het oog op de Play Store-certificering op het nieuwe besturingssysteem. Volgens HMD hebben meer dan 65.000 Nokia-smartphonegebruikers al deelgenomen aan developer preview-programma’s.

Functionaliteiten

Ontwikkelaars met een Nokia 7 Plus kunnen sinds de lancering van het bèta-programma op 8 mei dergelijke previews ontvangen. Met de huidige versie, Beta 4, komt de update voor het algemene publiek een stap dichterbij. Deze versie schakelt Android P-bewegingsbedieningen in op de Nokia 7 Plus. Hiermee kunnen gebruikers snel schakelen tussen apps met de nieuwe omnidirectionele startknop. Ook gedeelde schermweergaven zijn gemakkelijk te activeren.

Google lanceerde begin deze week Android 9 Pie officieel. In deze update legt het bedrijf de nadruk op machine learning. Dit resulteert in kleine verbeteringen die bijvooreeld de accu langer mee laat gaan. Daarnaast doet Android slimme suggesties om ervoor te zorgen dat de telefoon efficiënter gebruikt wordt. In ons artikel gaan we dieper in op de nieuwe functionaliteiten van het besturingssysteem.

Android 9 Pie komt als eerste naar Google Pixel-smartphones. Waarschijnlijk zullen niet veel Nederlanders deze hebben. De nieuwe versie komt er dus aan voor andere toestellen. Nokia verwijst bezitters van de Nokia 7 Plus naar zijn speciale webpagina, om te kunnen aanmelden voor de versie.