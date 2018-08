Lenovo onthult twee nieuwe high-end workstations: ThinkPad P1 en P72

Lenovo heeft twee nieuwe mobiele workstations in de ThinkPad-lijn onthuld. Het gaat om een vrij dunne ThinkPad P1 en de forse ThinkPad P72. Beide apparaten zijn ontwikkeld voor de zakelijke markt en bieden dan ook behoorlijk sterke specificaties.

De nieuwe laptops worden standaard met Windows 10 Pro geleverd en liggen vanaf eind deze maand in de winkel. Allebei de apparaten ondersteunen verder de Workstation-variant van Windows, maar ook Ubuntu en Red Had.

De ThinkPad P1

Allereerst is er de ThinkPad P1, een laptop die in twee varianten op de markt gebracht wordt. Het gaat om een apparaat met 15,6-inch scherm, dat in twee configuraties beschikbaar is: full-hd met resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels en 4K. Beide apparaten zijn in flink wat configuraties beschikbaar als het op de processor en gpu aankomt.

Er kan gekozen worden uit een Intel Core i5, i7, i9 en Xeon-processor. Maximaal wordt er 64 gigabyte aan DDR4-werkgeheugen ingebouwd. Wat de gpu betreft, kan er gekozen worden uit een Nvidia Quadro P1000 of P2000-kaart. De maximale opslagcapaciteit van de workstations bedraagt vier terabyte.

De laptops beschikken in beide varianten over een tweetal usb-c ingangen met Thunderbolt 3-ondersteuning en twee usb 3.1 type-c ingangen. Verder is de ThinkPad P1 18,4 millimeter dik en weegt hij 1,7 kilo. De laptop ligt vanaf eind deze maand in de winkel, met adviesprijs van 1.949 dollar.

De ThinkPad P72

De ThinkPad P72 is wat groter en ook in twee varianten beschikbaar. De 17,3-inch laptop heeft een full-hd of een 4K-variant. Wat de processor betreft, zijn er dezelfde opties als bij de P1: Intel Core i5, i7, i9 en Xeon-processor. De videokaart is standaard de Nvidia Quadro P5200. Verder biedt Lenovo bij de ThinkPad P72 maximaal 128 gigabyte aan DDR4-werkgeheugen en een maximale opslagcapaciteit van vier terabyte. Deze ThinkPad is vanaf 1.799 dollar verkrijgbaar.