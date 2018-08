Aanklacht tegen Oracle wegens misrepresentatie cloudcijfers

Bijna vijf maanden nadat Oracle Corp. zijn investeerders teleur stelde met tegenvallende groeicijfers in zijn clouddiensten, is er een rechtszaak hierom aangespannen. In de aanklacht valt te lezen dat het bestuur van het bedrijf gelogen heeft over de groei.

De zaak wordt aangespannen door Bernstein Litowitz Berger & Grossman, en doet dat in naam van het City of Sunrise Firefighters Pension Fund. In de aanklacht stelt men dat de bedrijfsleiding “foutieve en misleidende” persberichten verspreid heeft, evenals foutieve informatie verstrekt heeft aan de Securities and Exchange Commission. Het bedrijf zou investeerders verder gewaarschuwd hebben voor onzekerheid ten aanzien van de toekomst.

Groei door bedreiging

In de aanklacht valt echter te lezen dat het bestuur van het bedrijf de “ware bronnen” van cloudgroei verkeerd weergegeven zouden hebben. Factoren van groei zouden vooral liggen in het “ongekende niveau van automatisering en kostenbesparing”. Maar volgens de zaak zijn “bedreigingen en uitbuitingstactieken” gebruikt.

“Het gebruik van zulke tactieken verborg het ontbreken van daadwerkelijke vraag naar de clouddiensten van Oracle, waarmee de groei onhoudbaar is en klanten uiteindelijk weggejaagd worden. “Het bedrijf dreigde huidige klanten met controles van de manier waarop ze non-cloud softwarelicenties van [Oracle] gebruikten, tenzij de klanten er akkoord mee gingen om hun bedrijf naar de Oracle-cloudprogramma’s over te zetten.”

Tegenvallende resultaten

Uiteraard ontkent Oracle alle beschuldigingen. Tegelijk zullen investeerders inderdaad teleurgesteld zijn in de prestaties van de groei van Oracle’s clouddivisie. Die loopt achter op marktleiders Amazon Web Services, Microsoft Azure en Googel Cloud Platform. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Oracle de concurrentie op korte termijn inhaalt.