Microsoft ontwikkelt AI die gedichten kan schrijven

Microsoft werkt al een tijdje aan verschillende AI-bots. In China is Xiaolce actief, een chatbot die er nu toe in staat is om afbeeldingen als gedichten te interpreteren. De vraag is nog even of het gaat om geïnspireerd schrijfwerk, maar het is in elk geval een nieuwe stap in de goede richting.

Creatief denken is een cruciale zaak als kunstmatige intelligentie enigszins over wil komen als menselijk. Daarvoor is de nieuwe functie van Xiaolce een mooie stap. Een voorbeeld van de gedichten waar de AI mee op te proppen komt:

Wings hold rocks and water lightly in the loneliness Stroll the empty The land becomes soft

Door kunstmatige intelligentie te leren kijken naar afbeeldingen en deze te interpreteren zoals wij mensen dat doen, kan het dichter bij onze manier van denken komen te staan. Mensen zoeken op afbeeldingen naar objecten, maken aannames en omschrijven omgevingsfactoren en verbanden daartussen.

Enkele regels

Deze verbeterde AI van Microsoft werkt op basis van enkele regels. Het neurale netwerk wordt vervolgens opgesplitst in tweeën: een kant genereert een gedicht en de ander beoordeelt dat. Als dat laatstgenoemde deel denkt dat er aan de regels voldaan wordt, en een gedicht goed genoeg is voor mensen, wordt het doorgezet.

Vervolgens controleert een mens het resultaat. Als dat niet goed genoeg is, dan worden de regels aan de hand waarvan het gedicht gemaakt worden weer opnieuw bekeken en veranderd. Microsoft werkt hier al tijden aan en had al een AI ontwikkeld die Engelstalige gedichten kon schrijven.

De stap naar Chinese gedichten bleek vrij ingewikkeld. “Het is behoorlijk ingewikkeld om poëzie te leren en te leren om gedichten te schrijven in verschillende talen”, aldus een van de onderzoekers tegenover de site The Next Web.