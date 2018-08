Sogeti vergroot blockchain-expertise middels samenwerking met Ponton

Sogeti Nederland kondigt een samenwerking met de Duitse blockchainsoftwarespecialist Ponton aan. Hiermee vergroot de IT-dienstverlener de huidige blockchain-expertise specifiek voor de energiemarkt. Voor Ponton resulteert de samenwerking in een groter afzetgebied in Europa.

De betreffende blockchaintechnologie is met name ontwikkeld voor industriële samenwerking. Sogeti integreert de software in de dienstverlening van advies, architectuurontwikkeling en implementatie van systemen. Ook komt de technologie naar applicaties in bestaande en nieuwe infrastructuren bij energiebedrijven.

In het algemeen wordt blockchain gezien als een middel dat de energiemarkt vooruithelpt in het verhandelen van energie. Het heeft onder andere betrekking op slimme contracten en prijzen in real-time. Daardoor worden transacties transparanter.

Transitie energiesector

Sogeti geeft aan dat het blockchain-raamwerk van Ponton gebaseerd is op de vereisten van de energiesector. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verhandelen van energie in het handelssysteem Enerchain of communicatieplatform Gridchain. Met de technische expertise wil de IT-dienstverlener een bijdrage leveren aan de transitie van de Nederlandse energiemarkt, naar meer flexibilisering van vraag en aanbod.

Zo helpt de IT-dienstverlener onder meer Enexis, om het mogelijk te maken om alle applicaties vanuit de cloud te ontwikkelen. Enexis kan daardoor snel inspelen op veranderende marktomstandigheden. Denk daarbij aan het sneller op- en afschalen van energiecapaciteit. Ook Eneco vertrouwt op Sogeti, voor bijvoorbeeld het slim laden van energie.

De tranisitie van de energiemarkt gaat gepaard met meer behoefte aan flexibilisering, duurzaamheid en het aanwenden van energiebronnen. Dat is van invloed op het IT-landschap van bedrijven, stelt Sogeti. Recent onderzoek toonde aan dat blockchain in de energiemarkt een belangrijke rol gaat spelen. Waar de markt dit jaar naar verwachting 394,3 miljoen dollar (301,2 miljoen euro) waard is, zal dat in 2023 rond de 7,1 miljard dollar zijn.