Experis Ciber bevoegd voor SAP S/4HANA Professional Services Cloud

SAP Nederlanderd heeft Experis Ciber geschikt bevonden voor S/4HANA Professional Services Cloud. Deze cloudoplossing helpt organisaties commerciële projecten te beheren, om het rendement te vergroten. Het bedrijf levert de oplossing met enkele eigen aanvullingen onder het label ‘Experis Ciber Cloud Professional Services’.

Gebruikers krijgen hiermee onder meer real-time inzicht in alle financiële informatie. Dit ter bevordering van een snelle en correcte rapportering en facturatie. Daarnaast ontstaat er meer inzicht in projecten, zodat de kans op problemen verkleint. Problemen zijn bijvoorbeeld het overschrijden van deadlines en budgetten.

Dashboards

De Cloud Professional Services-variant van Experis Ciber bevat in-house ontwikkelde dashboards. Hierin is informatie opgenomen over de KPI’s (key performance indicators) bewaking, sturing en rapportage. In het managementdashboard vinden we data uit S/4HANA Cloud en andere SAP- en niet-SAP-systemen. De oplossing genereert 26 rapporten die inzicht verschaffen in de financiële prestaties en planning van projecten. Experis Ciber Cloud Professional Services is binnen acht tot twaalf weken operationeel.

Kennis

Met deze stap is Experis Ciber een early adopter van S/4HANA Professional Services Cloud. Het bedrijf geeft aan dat de overname door ManpowerGroup de kans bood te kiezen voor een nieuw applicatielandschap. Door de oplossing wil het bedrijf zijn IT-landschap moderniseren en vereenvoudigen. Experis Ciber ziet het zijn van een early adopter als voordeel, aangezien het over veel kennis van de SAP-technologie beschikt.

Voor de eigen organisaties verzorgde Experis Ciber ook de implementatie. Het systeem is inmiddels ruim een jaar in gebruik. Daardoor is het bedrijf een ‘Lighthouse-partner’ voor de S/4HANA Professional Services Cloud. “Onze klanten en prospects vernemen uit eerste hand wat de ervaringen zijn en waar zij rekening mee moeten houden tijdens de implementatie. Dit is een hele waardevolle aanvulling in het verandermanagement van zo’n project”, aldus SAP.