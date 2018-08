Arris presenteert eerste hardware met open EasyMesh-wifistandaard

Netwerkspecialist Arris heeft de eerste hardware met EasyMesh-certificering aangekondigd. De nieuwe wifistandaard werd eerder dit jaar door de Wi-Fi Alliance aangenomen en laat meshrouters van verschillende fabrikanten beter met elkaar samenwerken.

De VAP4641 Wireless Extender van Arris is het eerste netwerkproduct EasyMesh-certificering van de Wi-Fi Alliance heeft ontvangen. De extender maakt gebruik van de 802.11ac wave 2-technologie en kan samenwerken met andere EasyMesh-hardware, van zodra die breder beschikbaar is.

EasyMesh is een open standaard die mesh-compatibiliteit tussen fabrikanten mogelijk maakt. Het zorgt ervoor dat routers onderling met elkaar kunnen communiceren, ongeacht welke wifibanden ze gebruiken. Al de overige functionaliteit van de routers, zoals de manier waarop ze signalen over de verschillende nodes verdelen, hoort niet tot het nieuwe label.

Vandaag worden gebruikers verplicht om meshproducten van dezelfde fabrikant af te nemen, omdat er geen interoperabiliteit is tussen fabrikanten. De nieuwe standaard biedt het potentieel om verschillende leveranciers te combineren, maar kan – om begrijpelijke redenen – voorlopig op weinig animo rekenen uit de industrie. Bovendien wordt niemand verplicht om de standaard te omarmen.

Nu Arris de eerste stap heeft gezet en EasyMesh aan een van zijn producten heeft toegevoegd, kunnen we alleen maar hopen dat andere fabrikanten snel zullen volgen. Dat kan met nieuwe producten of via een firmware-update van bestaande hardware.