Microsoft maakt Azure Stack for Government beschikbaar

Microsoft laat weten over de beschikbaarheid van Azure Stack voor Amerikaanse overheidsinstellingen. De techgigant uit Redmond richt zich hiermee op de markt voor on-premise infrastructuren voor overheden. Dit is interessant voor Microsoft, aangezien instellingen uit de Verenigde Staten lucratieve contracten bieden voor dergelijke cloudvormen.

Met Azure Stack biedt Microsoft een on-premise versie van zijn public cloud-dienst. De cloudsoftware wordt gecombineerd met hardwaresystemen van bedrijven als Dell EMC en HPE, zodat organisaties een kleinere versie van Azure in het eigen datacenter kunnen draaien.

Gewenste versie

In de uitvoering van de overheid gaat de aandacht uit naar het aanpakken van de strenge regelgeving en de connectiviteits- en latentievereisten. Microsoft biedt de versie aan aan bestaande Azure Government-klanten, die de mogelijkheid krijgen om lokale cloudinstallaties toe te voegen aan hun bestaande public cloud-implementaties.

Voor overheidsinstellingen kan een on-premise infrastructuur wenselijk zijn, terwijl enterprises juist steeds vaker voor de public cloud lijken te kiezen. In bepaalde situaties is het namelijk een te groot risico om gevoelige data te versturen via internetverbindingen die mogelijk afgetapt worden.

Strijd

Microsoft besteedt de laatste tijd veel tijd aan Azure Government. Eerder dit jaar verwelkomde het bedrijf daardoor 17 Amerikaanse inlichtingendiensten als klant. Toch lijkt de focus op overheidsinstellingen ook een manier om terrein te winnen. Marktleider AWS doet het namelijk goed op dit gebied.

Eén van de contracten die Microsoft ongetwijfeld graag wil binnenslepen, is het zogeheten Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI)-cloudplan. Momenteel zoekt het Amerikaanse ministerie van Defensie een partij om zijn cloudinfrastructuur te verzorgen, waar 10 miljard dollar (8,7 miljard euro) tegenover staat. Vooralsnog lijkt AWS de voorkeur te krijgen voor JEDI. Het contract valt dan ook niet goed bij alle cloudproviders. Zo tekende Oracle vorige week nog formeel bezwaar tegen het cloudplan, omdat het kiezen voor één partij in strijd is met de huidige multi-cloud strategie van de industrie.