SAP maakt het mogelijk om vluchten te boeken binnen Slack

Het boeken van vluchten voor medewerkers is een van de vele zaken die dagelijks plaatsvinden binnen bedrijven. Wat voor de gemiddelde zakelijke professional een vrij gewone bezigheid is, is voor SAP SE een miljoenenbusiness. Het bedrijf gaat het nu mogelijk maken om via Slack vluchten te boeken.

Daarvoor maakt SAP gebruik van technologie van Concur Technologies. Het nam de travel management provider in 2014 voor acht miljard dollar over. Ondertussen heeft het daarmee 46 miljoen klanten, en de bedoeling is dat er de komende tijd nog veel meer komen. Dat wil SAP mogelijk maken door een chatbot te lanceren. Die chatbot wordt aangedreven door Concur Travel, en laat gebruikers vluchten boeken en beheren binnen Slack.

Gestroomlijnde gebruikservaring

De nieuwe assistent maakt enerzijds gebruik van de Hello-bot van SAP. Interessant is dat SAP stelt dat zakelijke reizigers heel andere verwachtingen hebben dan consumenten als het aankomt op de gebruikservaring. Volgens SAP willen zakelijke reizigers vooral snel en makkelijk een vlucht kunnen boeken.

Op basis van eigen klantonderzoek stelt SAP dat zakelijke reizigers weinig interesse hebben in uitgebreide gesprekken met een virtuele assistent. In plaats daarvan willen ze vooral een assistent die direct kan doen wat ze willen. “Ze willen dat chatbots hun intenties en vragen snel begrijpen”, aldus SAP in een blog over de chatbot.

Hoe het werkt

Om het boeken van vluchten te stroomlijnen, integreert Concur Travel formulieren en andere interface-elementen. Als een gebruiker een sleutelwoord als ‘search’ of ‘flights’ intypt, zal de bot een menu openen waarin de gebruiker alle door de werkgever goedgekeurde vluchtmogelijkheden kan doorzoeken.

De weergegeven resultaten hangen verder af van zo’n zes verschillende factoren, waaronder de reisklasse, vliegmaatschappij en de aankomst- en vertrekdatum. Zodra een gebruiker een vlucht selecteert, kan de bot de gegevens in het Concur-profiel van de gebruiker erbij halen. Aan de hand daarvan kan vervolgens de vlucht geboekt worden.